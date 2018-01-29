Nükhet Duru Tolgshow'a katıldı: Nükhet Duru kimdir?

NÜKHET DURU KİMDİR?

Nükhet Duru: Şen dulum

Nükhet Duru: Melankolinin ne olduğunu bilmeden şarkısını söyledim

Nükhet Duru bikinili görüntülendi

Nükhet Duru: Ömrümü beni daha çok sevsinler diye harcadım

Elif Bayram

gösterisiile ekranlara geldi. Geçen hafta Yılmaz Vural'ı konuk eden Tolga Çevik, 5. bölümündekonuk etti.Ses sanatçısı. Türk Pop Müziği'nin en özel seslerinden biridir. Usta yorumculuğuyla birçok albüm çıkarmış olan sanatçı, ilerleyen yaşına rağmen koruduğu formuyla da ilgi çekmiştir. TV için projeler deu, müzikal anlamda olgunlaşarak bugünlere ulaşmış,vegibi şarkılarıyla da unutulmazlar arasına girdi.1954 yılında Niğde'nin Bor ilçesinde dünyaya geldi. Henüz 11 yaşındayken annesiyle babasının ayrılması nedeniyle ağır bir travma yaşayan Duru, felç oldu. Bir yıla yakın bir süre yürüyemeyen ve yatalak olan Duru'nun, çok küçük yaşta yaşadığı bu büyük üzüntü onu çok etkilemişti. Kandilli Kız Lisesi'nde okurken müzikle ilgilenmeye başlayan Duru, güzel sesiyle dikkat çekiyordu. Şöhret olmayı aklına koyan şarkıcı o günlerde kendisineörnek alıyordu. 1971 yılında 17 yaşındaykendans müziği orkestrasında solistlik yaparak profesyonel kariyerine başladı.1974'te ilk 45'lik plağını doldurdu:Ardından Mehmet Teoman ve Cenk Taşkan'la hazırladıklarıile büyük çıkış yapan güzel sanatçı ilk albümünü 1977'de yayımladı: "Bir Nefes Gibi". 1978'de Modern Folk Üçlüsü ile seslendirdiğiile Seul Şarkı Yarışması'nda en iyi icra ödülünü aldıadlı şarkıları unutulmazlar arasına girdi.şarkılarıyla adını duyuran sanatçı, seksenlerin ikinci yarısında çıkardığı Benim Yolum albümüyle büyük başarı kazandı. Albümdebestelerine ve Murathan Mungan'in sözlerine yer veren Duru, daha sonra Aç Gözünü Adamım adlı bir albüm çıkardı. Nitelik anlamında Benim Yolum kadar olmasa da başarılı olan çalışmadan çıkanşarkısı büyük beğeni topladı.Daha sonra müzik eleştirmenlerinden pek olumlu yorumlar almayan çeşitli albümler yapanyaptığı ortaklık sonucu çıkardığı kendi adını taşıyan albümle eski başarılı günlerine geri döndü. Özelliklegibi şarkıları çok beğenilen, son olarakadlı albümünü yayınladı.1979 yılında Haldun Dormen, Seyfi Dursunoğlu (Huysuz Virjin), Perran Kutman, Yüksel Gözen, Grup Çağdaş, Tolga Han ve Arkadaşları ile "Merhaba Müzik", 1980 yılında Haldun Dormen, Suna Pekuysal, Mazhar Alanson, Fuat Güner ve Coşkun Demir'le "Ve On Yıl Geçti", 1982 yılında Haldun Dormen, Neco, Salim Dündar, Mazhar Alanson, Fuat Güner ve Suna Pekuysal'la "Operetler", 1983 yılında Egemen Bostancı, Attila Özdemiroğlu, Zerrin Özer, Altan Erbulak, Sezen Aksu, Halit Kıvanç, Mehmet Ali Erbil, Onno Tunç ve Grup Çağdaş ile "Saz mı? Caz mı?", 1984 yılında Erol Evgin ve Adile Naşit'le "7'den 77'ye", 1985 yılında Egemen Bostancı, Şevket Altuğ, Başar Sabuncu, Osman İşmen, Duygu Aykal, Mehmet Teoman, Ülkü Aker ve Sadık Kızılağaç'la birlikte "Carmen - Kan ve Gül", 1985 yılında Nevra Serezli, Metin Serezli, Zeki Alasya ve Metin Akpınar'la "Aşk Olsun", 1991 yılında Erol Evgin, Perran Kutman, Turhan Yükseler, Yaprak Özdemiroğlu, Haldun Dormen ve Kandermir Konduk ile birlikte "Gülümseyen Geceler", 1991 yılında Perran Kutman, Eda Özülkü, Metin Özülkü ve Tuncay Vural Dans Topluluğu'yla "Yeşilyurt Geceleri", 1992 yılında Rasim Öztekin, Demet Akbağ ve Soner Olgun'la birlikte "Müzikomedi", 1998 yılında Hakan Altıner, Nezihe Araz, Uğurkan Erez, Figen Soysal, Sadık Kızılağaç, Cenk Taşkan, Mehmet Teoman, Alp Öyken, Nuri Gökakşam, Tomris Oğuzalp, Mehmet Ulay, Mehmet Birkiye, Tamer Karadağlı, Ayberk Atilla, Hakkı Şen, Demet Neva ve Özlem Çakar'la "Cahide - Bu Bir Efsane", 1999 yılında Müjdat Gezen, Nilgün Belgün, Ayşen Gruda, Levent Özdilek, Yaman Tüzcet, Settar Tanrıöver, Necdet Mahfî Ayral, Osman Gidişoğlu, Ayten Güvenç, Lale Oraloğlu, Nesrin Akkoç, Cenk Taşkan, Hakan Tok ve Osman İşmen ile birlikte "Yedi Kocalı Hürmüz", 2000 yılında da Nilgün Belgün'le "www.ask.com.tr" adlı gösterilerde oynadı.Bir TV kanalındaberaber yaptıkları talk show büyük beğeni aldı. Keloğlan Kara Prense Karşı filminde ve Kibariye'nin başrolde oynadığı Çeşm-i Bülbül dizisinde rol aldı. Nükhet Duru, sanat yaşamına şimdilik 24 tane albüm, sayısız televizyon ve radyo programı, iki evlilik, birçok aşk, bir çocuk, film, dizi çalışmaları, sayısız konser, 8 tane müzikal, dört tane kabare sığdırdı.Müzik kariyerinin yanı sıra renkli kişiliği ve hızlı özel hayatıyla sık sık gündeme gelmiş olan, 18 yaşındayken prodüktör Mehmet Teoman ile nişanlandı. Sonra ünlü medya patronuile ilişkisi oldu. SonraDoğan Canku'yla olan birlikteliğiyle konuşulmuştu. Eskidji Müzayedecilik'in sahibi Dikran Masis'le olan evliliğinden Cem adında bir oğlu da olan Duru, daha sonra Masis'ten ayrıldı ve ikinci evliliğini Koç Kültür Sanat Genel Müdürü Özalp Birol'la yaptı. Bu evliliği de 1999 yılında bitti. Yunanlı doktor sevgilisi ile evlenme noktasına gelen ilişkisini de sonlandırdı.Sanatçılığının yanında iş kadınlığına da soyunanbir güzellik merkezi ile kanser tarama teşhis ve tedavi kliniği açtı. 24 Ocak 2015 Cumartesi akşamı Star tv'de başlayan ve sunuculuğunu Murat Başoğlu'nun yaptığı "Benzemez Kimse Sana" programında Seyfi Dursunoğlu ve Ümit Erdim ile birlikte jüri üyeliği yapmaya başladı.