Nükleer kararı sonrası İsrail'den ilk açıklama

Donald Trump'ın İran kararından sonra İsrail'den ilk açıklama geldi. Netanyahu, Trump'ın kararından dolayı memnuniyet duyduklarını söyledi

08 Mayıs 2018, Salı 23:49
Nükleer kararı sonrası İsrail'den ilk açıklama
İsrail Başbakanı Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran ile yapılan nükleer anlaşmadan çekilme akararı almasından sonra açıklama yaptı. israil Başbakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Başbakan  Netanyahu’nun ABD’nin nükleer anlaşma ile ilgili kararını “cesur adım” olarak  değerlendirdiği kaydedildi. Netanyahu, "İsrail, Trump'ın Tahran’daki terörist rejimle yapılan  berbat anlaşmayı iptal eden cesur kararını tamamen desteklemektedir." sözleriyle  ABD’nin kararını desteklediğini bildirdi.

'BAŞTAN BERİ KARŞIYDIK'


Nükleer anlaşmanın İran’ın Ortadoğu’daki manevra kabiliyetini artırdığını öne süren Netanyahu, "İsrail baştan beri anlaşmaya karşıydı. Bu  anlaşma, İran’ın nükleer bombaya ulaşmasına giden yolunu engelleme yerine bilakis yolunu kolaylaştırıyordu." ifadelerini kullandı.

İran’ın nükleer anlaşma ile balistik füze gücünü geliştirdiğini ve  Ortadoğu başta olmak üzere tüm dünyayı tehdit ettiğini iddia eden Netanyahu, şunları kaydetti:

"İsrail bunun için, Trump’ın tarihi bir adım attığına inanıyor ve  başta Başkan (Donald) Trump olmak üzere cesur yönetimine teşekkür ediyor. İsrail  aynı zamanda ABD yönetimine, Tahran’daki terörist rejimle kararlı mücadelesinden dolayı da teşekkür ediyor."

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