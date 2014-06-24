A Haber'deki canlı yayında Murat Yetkin'in konuğu olan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, partisinin cumhurbaşkanı adayının kim olacağı konusuna da değindi. Kurtulmuş, "Büyük ihtimalle adayımız Erdoğan”dedi.

Başbakan Erdoğan partisinin bugünkü grup toplantısında AK Parti'nin cumhurbaşkanı adayının 1 Temmuz'da kamuoyuna açıklanacağını söylemişti.