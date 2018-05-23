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Numan Kurtulmuş'tan kurdaki dalgalanmayla ilgili açıklama

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş'tan kurda yaşanan dalgalanmayla ilgili açıklama geldi

23 Mayıs 2018, Çarşamba 22:49 Son Güncelleme: 23 Mayıs 2018, Çarşamba 22:49
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Kurtulmuş yaptığı açıklamada, "Hiç kimse, Türkiye'yi IMF'nin önünde diz çökecek bir noktaya getiremeyecektir" ifadelerini kullandı.

MERKEZ'DEN FAİZ KARARI

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, yakın dönem gelişmelerini değerlendirmek üzere olağanüstü toplandı. Toplantıda Merkez Bankası'nın GLP borç verme faiz oranını 300 bazpuan artışla yüzde 16.5'e yükseltmesinin ardından dolar 4.57 liraya, euro 5.35 liraya, sterlin 6.10 liraya kadar geriledi.


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