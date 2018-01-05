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Numancia: 0 Real Madrid: 3 Maçın özeti

İspanya Kral Kupası son 16 turu ilk maçında Real Madrid, Numancia’yı deplasmanda 3-0 mağlup etti.

Numancia: 0 Real Madrid: 3 Maçın özeti
İspanya Kral Kupası son 16 turu ilk maçında Real Madrid, Numancia’yı deplasmanda 3-0 mağlup etti.

Los Pajaritos Stadı’nda oynanan maça yedek ağırlıklı bir kadroyla çıkan Real Madrid ekibi, 35. dakika Gareth Bale’in penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçti. Ev sahibi takım, gol arayışlarından sonuç alamayınca ilk yarı bu skorla sona erdi.

Numancia’da Pape Maly Diamanka, 60. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart görerek, takımını 10 kişi bıraktı. Buna rağmen ataklarına devam eden ev sahibi takımın gole en çok yaklaştığı an, Inigo Perez’in 77. dakikada direkten dönen uzaktan vuruşu oldu.

Real Madrid, 89. dakikada ikinci yarıda oyuna giren Isco’nun penaltıdan kaydettiği golle 2-0 öne geçerken, 90+1. dakikada Borja Mayarol’in attığı golle sahadan 3-0 galip ayrıldı. Karşılaşmanın rövanşı 10 Ocak Çarşamba günü Santiago Bernabeu Standı’nda oynanacak.

Kupada günün diğer maçlarında, Celta Vigo ile Barcelona 1-1 berabere kalırken, Leganes, Villarreal’i 1-0’lık skorla geçti. Espanyol ise Levante’ye 2-1 mağlup oldu.

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