Nur Fettahoğlu Payitaht Abdülhamid kadrosunda! Nur Fettahoğlu kimi oynayacak?

Son olarak Fi-Çi'de rol alan Nur Fettahoğlu'nun yeni projesi Payitaht Abdülhamid oldu. Başrolünde Bülent İnal'ın olduğu Payitaht Abdülhamid'in oyuncu kadrosuna son olarak puhutv'den yayınlanan Fi-Çi'de rol alan Nur Fettahoğlu katıldı. Geçen yıllarda bir başka tarihsel dizi Muhteşem Yüzyıl'da da rol alan 37 yaşındaki oyuncu, Payitaht Abdülhamid dizisinde 'Abhaz Prensesi'ne hayat verecek. Fi-Çi'de ayrılık! Nur Fettahoğlu'ndan veda SETTEN İLK KARE Nur Fettahoğlu güzelliğiyle büyüledi Nur Fettahoğlu hamilelik kilolarını nasıl verdi?