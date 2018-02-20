Nur Fettahoğlu Payitaht Abdülhamid kadrosunda! Nur Fettahoğlu kimi oynayacak?

Fi-Çi'de ayrılık! Nur Fettahoğlu'ndan veda

SETTEN İLK KARE

Nur Fettahoğlu güzelliğiyle büyüledi

Nur Fettahoğlu hamilelik kilolarını nasıl verdi?

Çiğdem Saltık

Son olarak Fi-Çi'de rol alan Nur Fettahoğlu'nun yeni projesi Payitaht Abdülhamid oldu.Başrolünde Bülent İnal'ın olduğuin oyuncu kadrosuna son olarak'den yayınlananrol alankatıldı.Geçen yıllarda bir başka tarihsel dizi'da da rol alan 37 yaşındaki oyuncu,dizisinde ''ne hayat verecek.