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Nur Fettahoğlu Payitaht Abdülhamid kadrosunda! Payitaht Abdülhamid 39. bölüm fragmanı

Son olarak Fi-Çi'de rol alan Nur Fettahoğlu'nun yeni projesi Payitaht Abdülhamid oldu

20 Şubat 2018, Salı 15:39
Nur Fettahoğlu Payitaht Abdülhamid kadrosunda! Payitaht Abdülhamid 39. bölüm fragmanı
Son olarak Fi-Çi'de rol alan Nur Fettahoğlu'nun yeni projesi Payitaht Abdülhamid oldu.

Başrolünde Bülent İnal'ın olduğu Payitaht Abdülhamid'in oyuncu kadrosuna son olarak puhutv'den yayınlanan Fi-Çi'de rol alan Nur Fettahoğlu katıldı.

Geçen yıllarda bir başka tarihsel dizi Muhteşem Yüzyıl'da da rol alan 37 yaşındaki oyuncu, Payitaht Abdülhamid dizisinde 'Abhaz Prensesi'ne hayat verecek.

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PAYİTAHT ABDÜLHAMİD 39. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI: 





 


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