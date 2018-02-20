Nur Fettahoğlu Payitaht Abdülhamid kadrosunda! Payitaht Abdülhamid 39. bölüm fragmanı

Son olarak Fi-Çi'de rol alan Nur Fettahoğlu'nun yeni projesi Payitaht Abdülhamid oldu.
Başrolünde Bülent İnal'ın olduğu Payitaht Abdülhamid'
in oyuncu kadrosuna son olarak puhutv
'den yayınlanan Fi-Çi'de
rol alan Nur Fettahoğlu
katıldı.
Geçen yıllarda bir başka tarihsel dizi Muhteşem Yüzyıl
'da da rol alan 37 yaşındaki oyuncu, Payitaht Abdülhamid
dizisinde 'Abhaz Prensesi
'ne hayat verecek.
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Çiğdem Saltık