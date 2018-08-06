Nur Yerlitaş ameliyat oldu! Sağlık durumu nasıl?

2017 yılında meme kanserini yenen modacı Nur Yerlitaş'a, geçen günlerde beyin kanseri teşhisi konmuştu.

''ŞU AN YOĞUN BAKIMDA''

Beynindeki kitle nedeniyle bugün ameliyat olan Nur Yerlitaş'ın sağlık durumu hakkında Pr. Dr. Çağlar Çuhadaroğlu yaptığı açıklamada şu bilgileri verdi:

"Saat 10 sularında modacı Nur Yerlitaş, beynindeki bir sorun nedeniyle Prof Dr. Necmettin Pamir tarafından ameliyata alındı.

4 saat süren bir ameliyat sonrasında Nur Hanım gayet iyi bir şekilde ameliyattan çıktı.

Şu anda yoğun bakımda izlenmekte. Genel durumu iyi, konuşmaktadır. Bir iki gün izlendikten sonra odaya alınacaktır.

Şu an için ziyaretçileri alamıyoruz. Ancak birinci derece yakınları çok kısa bir süre görebiliyor. Bunun dışında ziyaret asla söz konusu değil.''



