Nur Yerlitaş Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafını paylaştı: Hiç yalaka olmadım

Nur Yerlitaş’tan ilginç tepki: Beni bağırtmayın, çığlık atarım

''SADECE SEVDİK''

İŞTE NUR YERLİTAŞ'IN O PAYLAŞIMI:

Çiğdem Saltık

Sosyal medya hesabından canlı yayın yapan, "Aman banane şehitler mehitler" söylemiyle büyük tepki çekmişti.ın bu söyleminden sonra şarkıcı Serkan Kaya klibini yayınlamaktan vazgeçmiş ve tekrar montaja sokarak Nur Yerlitaş'ın olduğu bölümleri çıkartma kararı almıştı.Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Demet Akalın, Öykü Serter, Ajda Pekkan gibi isimler de'ı takipten çıkarmıştı.Şehitler hakkındaki sözleri nedeniyle büyük tepki çekmişti Nur Yerlitaş...bugün de'ın fotoğrafını paylaşıp altına şu notu düştü: ''Sadece sevdik. Ben hiç yalaka olmadım hep aynı duruştayım. İşinize bakın''