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Nur Yerlitaş Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafını paylaştı: Hiç yalaka olmadım

Modacı Nur Yerlitaş, Instagram hesabından Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan fotoğrafını paylaşıp ''Ben hiç yalaka olmadım'' dedi

25 Ocak 2018, Perşembe 15:11
Nur Yerlitaş Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafını paylaştı: Hiç yalaka olmadım
Sosyal medya hesabından canlı yayın yapan Nur Yerlitaş, "Aman banane şehitler mehitler" söylemiyle büyük tepki çekmişti.

Nur Yerlitaş'ın bu söyleminden sonra şarkıcı Serkan Kaya klibini yayınlamaktan vazgeçmiş ve tekrar montaja sokarak Nur Yerlitaş'ın olduğu bölümleri çıkartma kararı almıştı.



Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Demet Akalın, Öykü Serter, Ajda Pekkan gibi isimler de Nur Yerlitaş'ı takipten çıkarmıştı.

Şehitler hakkındaki sözleri nedeniyle büyük tepki çekmişti Nur Yerlitaş...

Nur Yerlitaş’tan ilginç tepki: Beni bağırtmayın, çığlık atarım Nur Yerlitaş’tan ilginç tepki: Beni bağırtmayın, çığlık atarım

''SADECE SEVDİK''

Nur Yerlitaş bugün de Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafını paylaşıp altına şu notu düştü:  ''Sadece sevdik.  Ben hiç yalaka olmadım hep aynı duruştayım. İşinize bakın''

İŞTE NUR YERLİTAŞ'IN O PAYLAŞIMI:



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