Nur Yerlitaş, önceki akşam Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen Nil Eğitim ve Yardımlaşma Derneği'nin (NEYAD) iftar yemeğine katıldı. Nur Yerlitaş, Gülşah Saraçoğlu polemiğiyle ilgili açıklamalarda bulundu:

''Gülşah da benim sanatçı modacı terzi kardeşimdir! Babamızı öldürmedik sonuçta, belki ben kendi çapımda, onun büyüğü olarak haklıydım. Belki o kendi çapında haklıydı. Belki arada dedikodu yapanlar olmuştur. Ben zaten mesleki olarak kimseyi kıskanacak bir pozisyonda değilim. Sıfırdan gelmiş, valiz ticaretiyle iş yapmış bir İtalyan bohçacısıyım. Ben kendi emeğimle Nur Yerlitaş oldum bu ülkede. Elbette ki genç arkadaşlar var Gülşah da onlardan bir. Küçük bir sürtüşme olmuştur ama bu mesleki bir sürtüşme değildir. Ben, o olayın yaşandığı, Murat Karabova'ya laf söylediğim gün, kameraların beni çektiğinden haberim yoktu. Zaten kameralar önünde de öyle konuşulmaz.''

NE OLMUŞTU?

Geçen ay Yaşar İpek ve Seren Serengil'in nişanına Bülent Ersoy ile birlikte gelen Nur Yerlitaş, Ersoy'un davalık olduğu modacı Gülşah Saraçoğlu'nu görünce Murat Karabova'ya çıkışmıştı: "Ben sana demedim mi, beni o terzi karıyla aynı masaya oturtma!"

Nur Yerlitaş'ın olay sözlerine Gülşan Saraçoğlu da sosyal medya hesabından şu sözlerle yanıt vermişti:

DAHA ÖNCE DE ÖZÜR DİLEMİŞTİ

Nur Yerlitaş, Instagram'da yaptığı canlı yayında "Ne yapayım Allah Allah şehitler mehitler aman yeter" ifadelerini kullanmış, bu sözler nedeniyle gerek sosyal medyada gerekse sanat camiasında modacıya tepkiler yağmıştı. Daha sonra da özür dilemişti.







