Şarkıcı Hadise'nin annesi Gülnihal Açıkgöz'ün intihar etmesi magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Anne Gülnihal Açıkgöz'ün "Benimle ilgilenmiyorsunuz" diye not bırakarak intihar ettiği haberlerine ise Hadise'nin basın danışmanı Haluk Şentürk yalanlayarak "Gıda zehirlenmesi yaşandı." açıklamasını yapmıştı.





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TELEFONLA KATILDIĞI PROGRAMDA İDDİAYI DOĞRULADI

Programa telefonla bağlanan modacı Nur Yerlitaş, zehirlenme iddialarını yalanlar nitelikte açıklamalarda bulundu. Yerlitaş, "Bir gece yarısı telefonum çaldı. Haluk Şentürk, 'Hadise'nin annesi zehirlendi, Şişli Etfal'deyiz, özel bir hastaneye götürmek istiyoruz, çok kötü yoğun bakımda.' dedi. Saat 03 sularıydı. Benim yakın dostum Azmi Hoca'yı aradım, 'Hadise'nin annesi zehirlenmiş, yoğun bakımdaymış, özel hastaneye almak istiyorlar, hastane göndermiyor, karşı hastanenin doktorunun araması gerekiyormuş dedim. Neticede hastaneye aldılar annesini. Sonradan öğrendim ki, kadıncağız intihar etmiş. Ben de 'anne' konusunda çok hassasımdır, annemi kaybettim..."





"HADİSE'NİN ABLASINDAN TEŞEKKÜR BEKLEDİM"

Hadise'yi çok fazla tanımam, ama beğenirim. Aynı günün sabahı yengemin ameliyatı vardı Florence Nightingale'de. Hastanenin bahçesinde ablası Hülya Açıkgöz'ü gördüm uzaktan. Bir teşekkür bekledim, teşekkür bile etmedi. Üzüldüm. Ablaı Hülya'ya telefon açtım, telefonumu açmadı. Mesaj yazdım, Ben Nur Yerlitaş diye; insan bir teşekkür beklemez mi, o kadar ilgilenmişsiniz... Cevap olarak bana öyle mesajlar attı ki, şok geçirdim, çok üzüldüm. Onları Acun Ilıcalı'ya yolladım görsün diye, Acun Bey aradı, 'Seni Hadise arayacak' dedi. Hadise aradı, teşekkür etti, ablasının yaptıkları için özür diledi. 'Rica ederim, olur mu estağfurullah.' dedim. Komşularından öğrendim, anneleri intihar ettiğinde, eve polisler gelmiş. Ben de araya girdim ki, o bir anne ve önemli olan sağlığına kavuşması... Bunu söylemek için ablası Hülya'yı aradım, bir teşekkür bile etmedi, mesajları da elimde duruyor" dedi.

İKİNCİ KEZ TEKRARLANAN SORUYA "EVET" YANITINI VERDİ

Yerlitaş, sunucuların Gülnihal Açıkgöz'ün intiharı söz konusu mu diye soruyu tekrarlayınca "Evet" yanıtını verdi.



