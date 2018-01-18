Nur Yerlitaş’tan ilginç tepki: Beni bağırtmayın, çığlık atarım

"BENİ BAĞIRTMAYIN"

GÜLŞAH SARAÇOĞLU VE BÜLENT ERSOY ARASINDA NE OLMUŞTU?



'O DİKTİĞİN ELBİSELERİ KÖPEĞİN ÖNÜNE KOYSAN YEMEZ'



'ÖZRÜ VE AFFI YOKTUR'

Gülşah Saraçoğlu'ndan Bülent Ersoy'u çıldırtan ima

Nur Yerlitaş: Sorunlarım var iyi değilim

Nur Yerlitaş: Miyop olduğum için yorumları görmüyorum

Nur Yerlitaş skandal sözleri için hesap verdi

Elif Bayram

Davete Arzu Sabancı, Demet Sabancı Çetindoğan, Berrin Zorlu, İnci Gazioğlu, Buket Taşdelen, Sema Basa, Etel Baler, Begüm Gazioğlu, Beyhan Bağış, Sitare Kalyoncuoğlu, Özge Peker, Nuray Fenercioğlu, Çiğdem Kamer, Emel Acar, Burcu Şendir, İpek Köse, Begüm Özer, Begüm Tacir, İpek Toplusoy, Cansen Kut, Esin Yağmurdereli, Esra Kızıltaş, İlkem Öztürk, Gül Erçetingöz, Nur Yerlitaş, İsmet Alpagut, Neslihan Kozanoğlu, Günsel Ülkü, Hande Sezer Pekcan, Neşe Gönül, Nilgün Esinli, Perihan Akı, Pınar Hotiç, Serap Dindar, Serap Sarı, Ülkem Güçsav, Züleyha Özgül katılım gösterdi.Modacıda davete katılan isimler arasındaydı. Muhabirlerin kendisine yöneltiği "Bülent Ersoy ile Gülşah Saraçoğlu tartışmadı için neler düşünüyorsunuz?" sorusuna "Lütfen bana böyle sorular sormayın, beni bağırtmayın, çığlık atarım" cevabını verdi.Magazin D'nin konuğu olan modacı, sanatçı'un takılarının sahte olduğunu ima etti, ortalık karıştı.Programa bağlananateş püskürdü...İşte Bülent Ersoy'un Gülşah Saraçoğlu'na söylediği sözler:Tabii gerçekse diye bir ifade kullandı. Bu hanıma ben bir soruyorum acaba taş uzmanı mı kendisi? Taa kilometrelerce mesafeden taşı değerlendiriyor. Bugün taş uzmanları bile öyle hemen anlayamıyor. Öyle yorumlar falan yapmaya kalkmasın. Kaldı ki onun adı tek taştır çocuğum. Sen kim oluyorsun çocuğum? Ben bir iki kere dikiş diktirmek zorunda kaldım. Ama riyasız söylüyorum elbisenin modelindne ziyade içi önemlidir. Ne astarı belli ne bir şeyi belli. Sen evvela kendi mesleğinde adam ol da ondan sonra benim taşlarım üzerinde değerlendirme yap. Öyle kendini giydirmekle olmuyor. Başkalarını da giydir, elinde tutmayı bil. Giyilcek gibi deği o elbiseler. Benim elbise taşıyıcılığım olmasa o diktiğin elbiseleri köpeğin önüne koysan yemez. İşte ayaklar baş olmaya çalışıyor. Kendilerini bir şey zannediyorlar. Aslında hiçbir şey değilsin.İçine sindiremedin mi Nur Yerlitaş'ın büyük imzasını.Gülşah Saraçoğlu ise bu sözlere şöyle karşılık verdi:"5 ay önce kendisi ile çalışmayı bıraktım. Bu saldırının altında başka bir şey var. Kırgınlığım baki. Özrü ve affı yoktur.