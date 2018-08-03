Nur Yerlitaş'ın hastalığı nüksetti
Geçen yıl meme küçültme ameliyatı için gittiği hastanede yapılan tetkikler sonucu meme kanseri teşhisi konan ve acilen ameliyata alınan Nur Yerlitaş’ın hastalığı nüksetti
Son dönemde hayli kilo veren modacının durumundan endişe eden kardeşi, onu yeniden doktora gitmeye ikna etti.
Acıbadem Altunizade Hastanesi’nin beyin cerrahı Prof. Dr. Necmettin Pamir’in muayenesi ve gerekli testlerin ardından, Nur Yerlitaş’a beyin kanseri teşhisi kondu.
PAZARTESİ GÜNÜ AMELİYAT OLACAK
Bir süredir yaşadığı sağlık sorunlarının panik atak kaynaklı olduğunu düşünen Nur Yerlitaş, aldığı haberle sarsıldı. Nur Yerlitaş, pazartesi günü ameliyat olacak.
Kaynak: Hürriyet
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