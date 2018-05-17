Nuran da yaşamını yitirdi; ölü sayısı 7 oldu

Kaza, geçen pazar akşam saatlerinde Viranşehir Şanlıurfa karayolundaki Dağyanı mevkiinde meydana geldi. Siverek'te akraba ziyaretine giden Vedat İrgin, yönetimindeki 16 F 9996 plakalı otomobilin direksiyon kontrolünü yitirdi. Otomobil, yol kenarında selle oluşan su dolu çukura devrildi. Kazada, Ayşe Mehmet İrgin çifti ile çocukları Ali ve Remziye İrgin olay yerinde Vedat ve Erkan İrgin kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Ağır yaralanan Nuran İrgin ise bugün doktorların müdahalesine karşın kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Nuran İrgin'in cenazesi yapılan otopsinin ardından Ortataşlı Mahallesi'nde toprağa verilirken, kazada yaşamını yitirenlerin sayısı 7 oldu.

DHA