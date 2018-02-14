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Nuray Hafiftaş 54 yaşında hayatını kaybetti! Nuray Hafiftaş kimdir?

Türk halk müziği sanatçısı Nuray Hafiftaş, geçen Temmuz'da geçirdiği kalın bağırsak ameliyatından sonra karaciğerine sıçrayan kanser nedeniyle özel bir hastanede tedavi altına alınmıştı. Uzun süre tedavi gören Nuray Hafitaş bugün hayatını kaybetti

14 Şubat 2018, Çarşamba 14:09
Nuray Hafiftaş 54 yaşında hayatını kaybetti! Nuray Hafiftaş kimdir?
2017 yılından bu yana sağlık sorunlarıyla mücadele eden Nuray Hafiftaş'a kolon ve karaciğer kanseri teşhisi konulmuştu.

NURAY HAFİFTAŞ: HAYATIM BİR ANDA TEPE TAKLAK OLDU 

Nuray Hafiftaş zor bir dönemden geçtiğini belirterek şunları söylemişti:

''Hayatım bir anda tepe taklak oldu. Ben normalde çok pozitif bir insanım. İlk tedaviye başladığım süreçte çok yoruldum çünkü çok yoğun bir şekilde kemoterapi alıyordum. Ancak buraya adım atar atmaz doktorumun hastalığım hakkındaki detaylı bilgi paylaşımları beni çok mutlu etti. Buraya büyük bir mutlulukla geliyorum.''

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Nuray Hafiftaş'ın TRT'ye verdiği röportajdan bir kesit...



NURAY HAFİFTAŞ KİMDİR? 

1964 yılında Kars'ta doğan Nuray Hafiftaş, ilkokulu Taksim'de okudu.

İstanbul Teknik Üniversitesi Devlet Konservatuar Bölümü'nden mezun olduktan sonra, İstanbul Belediye Konservatuarı İcra Heyetinde 4 yıl kadrolu devlet sanatçısı olarak çalıştı.

Aynı yıllarda İstanbul Radyosu'nda da sözleşmeli sanatçı olarak 4 yıl çalıştı.

Şimdiye kadar 12 albüm çıkaran sanatçının 100'ü aşkın söz ve bestesi kendisine ait olan eserleri bulunmaktadır. Bunlardan "Ayrılık Nikahı", "Yalan Dünya" ve "İsyan Ediyorum"u Kibariye, "Hasret" ve "Gurbet "i ise İzzet Yıldızhan okudu.



"Yerli Liz" diye tanınan Nuray Hafiftaş, Türk halk müziğini insanlara sevdiren sanatçılardan bir tanesidir.

Müzikal anlamda olsun, kişiliği ile olsun profesyonel müzik hayatına atıldığı günden bu yana çizdiği çizgiden ödün vermeyen Nuray Hafiftaş, Prestij Müzik etiketiyle piyasaya çıkan "Eyvah Gönül" albümünde İsmail Derker ile çalıştı.

Sanatçının, Bilal Ercan'la beraber "Çifte Yürek" adlı halk müziği programı sunuculuğu da çalışmaları arasında bulunmaktadır.



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