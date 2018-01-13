Cumartesi Postası Dünyadan Magazin Pazar Postası Televizyon

SON DAKİKA

Nuray Hafiftaş'a sürpriz ziyaret!

ürk halk müziğinin usta isimlerinden Nuray Hafiftaş, 6 ay önce geçirdiği kalın bağırsak ameliyatından sonra karaciğerine de sıçrayan kanser nedeniyle özel bir hastanede tedavi görmeye başladı. Nuray Hafiftaş'ı ünlü dostları yalnız bırakmadı

13 Ocak 2018, Cumartesi 12:23
Nuray Hafiftaş'a sürpriz ziyaret!
Usta sanatçıyı dostları Zara, Müşerref Akay ve Belkıs Akkale hastane odasında da yalnız bırakmadı.

Zara, sürpriz ziyaretin fotoğrafını Instagram'da paylaştı ve altına şu notu düştü:

"Güzeller güzeli arkadaşımı çok iyi gördük. Dualarınızla gün geçtikçe daha da iyileşiyor. Bin şükür bu günlere. Ve canım arkadaşım Müşerref Akay ise bir melek misali Nuray’ımızı bir dakika yalnız bırakmadan can-dost olmuş durumda. Hepiniz adına teşekkürlerimi ilettim. Bitanem Belkıs Akkale ile dönüyoruz şimdi..."


NURAY HAFİFTAŞ'IN DOKTORU AÇIKLAMA YAPMIŞTI


"Nuray Hanım'ın bünyesinin tolere edebileceği şekilde tedavi uyguluyoruz. Nasıl fayda göreceğini ise ara değerlendirmeler sonunda anlayacağız. İki buçuk, üç ay sonra genel bir değerlendirme yaparak hangi seri tedaviyle devam edeceğimize karar vereceğiz.

Kanser hastalığı tedavi sürecinde Nuray Hanım'ın moralininin yüksek olması önemli. Tedavilerini düzenli yaptırmak ve bağışıklık sistemini güçlendirmek için beslenmeden uyku düzenine kadar her şeye dikkat etmesi gerekiyor. Hasta yakınlarının ise imkanlar dahilinde ellerinden geleni yaparak, Nuray Hafiftaş'ın yanında olmaları gerekiyor.'"


Kanser tedavisi gören Nuray Hafiftaş'ın doktoru açıklama yaptı!Kanser tedavisi gören Nuray Hafiftaş'ın doktoru açıklama yaptı!
Kanserle savaşan Nuray Hafiftaş'ın sağlık durumu nasıl?Kanserle savaşan Nuray Hafiftaş'ın sağlık durumu nasıl?
Nuray Hafiftaş'a kanser teşhisi konulduNuray Hafiftaş'a kanser teşhisi konuldu
Nuray Hafiftaş hastaneye kaldırıldıNuray Hafiftaş hastaneye kaldırıldı
Çağla Şıkel'e görkemli yeni yaş partisi

Çağla Şıkel'e görkemli yeni yaş partisi
Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu Mehmet Korutürk ile yakalandı

Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu Mehmet Korutürk ile yakalandı
Çelik: Bu kazağı annem bana 20 liralık yünle yaptı

Çelik: Bu kazağı annem bana 20 liralık yünle yaptı
Yeşilçam'ın kötü adamlarına bir de böyle bakın!

Yeşilçam'ın kötü adamlarına bir de böyle bakın!

Buse Varol kimdir? (Alişan'ın yeni sevgilisi)

Buse Varol kimdir? (Alişan'ın yeni sevgilisi)
Beyaz Show'da Kanal D Haber spikeri Gözde Atasoy'u güldüren skeç! (Gözde Atasoy kimdir?)

Beyaz Show'da Kanal D Haber spikeri Gözde Atasoy'u güldüren skeç! (Gözde Atasoy kimdir?)
Gupse Özay'ın Deliha'daki son keşfi (Aksel Bonfil kimdir?)

Gupse Özay'ın Deliha'daki son keşfi (Aksel Bonfil kimdir?)
Asena Atalay, gözüyle dalga geçtiği Hayko Cepkin'den özür diledi

Asena Atalay, gözüyle dalga geçtiği Hayko Cepkin'den özür diledi
İzdivaç programlarına damga vuran gelin adayları

İzdivaç programlarına damga vuran gelin adayları
TV spikerlerinin unutulmayan gafları

TV spikerlerinin unutulmayan gafları
Serenay Sarıkaya: Kadın oluyorum

Serenay Sarıkaya: Kadın oluyorum