Nuray Hafiftaş'a sürpriz ziyaret!



NURAY HAFİFTAŞ'IN DOKTORU AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Kanser tedavisi gören Nuray Hafiftaş'ın doktoru açıklama yaptı!

Kanserle savaşan Nuray Hafiftaş'ın sağlık durumu nasıl?

Nuray Hafiftaş'a kanser teşhisi konuldu

Nuray Hafiftaş hastaneye kaldırıldı

Elif Bayram

Usta sanatçıyı dostlarıhastane odasında da yalnız bırakmadı.sürpriz ziyaretin fotoğrafını Instagram'da paylaştı ve altına şu notu düştü:"Güzeller güzeli arkadaşımı çok iyi gördük. Dualarınızla gün geçtikçe daha da iyileşiyor. Bin şükür bu günlere. Ve canım arkadaşım Müşerref Akay ise bir melek misali Nuray’ımızı bir dakika yalnız bırakmadan can-dost olmuş durumda. Hepiniz adına teşekkürlerimi ilettim. Bitanemile dönüyoruz şimdi...""Nuray Hanım'ın bünyesinin tolere edebileceği şekilde tedavi uyguluyoruz. Nasıl fayda göreceğini ise ara değerlendirmeler sonunda anlayacağız. İki buçuk, üç ay sonra genel bir değerlendirme yaparak hangi seri tedaviyle devam edeceğimize karar vereceğiz.Kanser hastalığı tedavi sürecinde Nuray Hanım'ın moralininin yüksek olması önemli. Tedavilerini düzenli yaptırmak ve bağışıklık sistemini güçlendirmek için beslenmeden uyku düzenine kadar her şeye dikkat etmesi gerekiyor. Hasta yakınlarının ise imkanlar dahilinde ellerinden geleni yaparak, Nuray Hafiftaş'ın yanında olmaları gerekiyor.'"