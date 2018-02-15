Nuray Hafiftaş bugün son yolculuğuna uğurlanacak (Nuray Hafiftaş'ın cenaze töreni ne zaman?)

Türk Halk Müziği'nin yeşil gözlü kraliçesi olarak bilinen Nuray Hafiftaş (54)
geçen yıl temmuz ayında geçirdiği kalın bağırsak ameliyatından sonra karaciğerine de sıçrayan kanser nedeniyle özel bir hastanede tedavi altına alınmıştı. Uzun süre tedavi gören sanatçı Nuray Hafitaş dün hayatını kaybetti.
Nuray Hafiftaş
NURAY HAFİFTAŞ: HAYATIM TEPE TAKLAK OLDU
kanser illetine yakalandıktan sonra verdiği bir röportajda hayatının bir anda tepe taklak olduğunu söylemiş ve yaşadığı zor günleri şu sözlerle aktarmıştı:
"Hayatım bir anda tepe taklak oldu. Ben normalde çok pozitif bir insanım. İlk tedaviye başladığım süreçte çok yoruldum çünkü çok yoğun bir şekilde kemoterapi alıyordum. Ancak buraya adım atar atmaz doktorumun hastalığım hakkındaki detaylı bilgi paylaşımları beni çok mutlu etti. Buraya büyük bir mutlulukla geliyorum."
Nuray Hafiftaş'ın vasiyeti...
NURAY HAFİFTAŞ'IN CENAZE TÖRENİ NE ZAMAN?
Sanatçı bugün Teşvikiye Camisi'nde ikindi vakti kılınacak cenaze namazı sonrası Zincirliuyu'ya defnedilecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın
talimatı ile devlet töreni yapılacak. Nuray Hafıftaş'ın tedavi masraflarını da üstlenmişti. Nuray Hafiftaş 10 yıldır anne-babasıyla İstanbul Çatalca'da yaşıyordu. 50 kedisi, 10 köpeği vardı. Nuray Hafiftaş hiç evlenmemişti.
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Nuray Hafiftaş'ın TRT'ye verdiği röportajdan bir kesit...
"KENDİSİ BANA 'İYİ OLACAĞIM' DEDİ"
Hastane önünde gazetecilere açıklama yapan Türk sanat müziği sanatçısı Müşerref Akay
ise Nuray Hafiftaş
'ın sonuna kadar umudunu koruduğunu, hiç umutsuz olmadığını söyledi.
Önceki gece Nuray Hafiftaş
ile bir arada olduklarını aktaran Müşerref Akay
, şunları kaydetti:
"Yoğun bakıma gittiğinde 'Sevgililer Günü'nü kutlayalım.' dedim. O da bana 'Tamam, çok güzel olur.' dedi. Maalesef Sevgililer Günü'nde gitti. O kadar sevgiyi seven bir insandı, çocuk gibiydi. Elimi bir saat boyunca hiç bırakmadı. Demek ki biz vedalaşmışız. Kendisi bana 'İyi olacağım.' dedi. Umudu bitmemişti. Demek ki insan inanmıyor. O da başka bir duygu. İnanmadı hiç ölüme. Umudu vardı, güzel planları vardı. Hiç kötü düşünmedi. İyi olacağına inanıyordu. Çünkü burada çok morali yükseldi onun."
"TÜRKİYE BİR KADIN OZANINI KAYBETTİ"
Tüm doktorların Nuray Hafiftaş
'a bebekler gibi baktığını belirten Müşerref Akay
, "Allah bütün hocalarımızdan razı olsun Sayın Cumhurbaşkanımızdan bin kere razı olsun Allah. Sayın Erol Parlak, Cumhurbaşkanı Sözcümüz İbrahim Kalın, çok kıymetli bakanımız Abdülkadir Aksu. Biraz önce telefon açtılar. Türkiye bence bir kadın ozanını kaybetti. Onun kadar güzel saz çalan yoktu. Sahte bir dünyada hakiki bir insandı o. Hakiki bir Anadolu kızıydı. Yürekliydi, mertti, düzgündü, dürüsttü. Hiç kimseye menfaati için taviz vermedi. Beş kuruş kazandı ama namusu ve şerefiyle kazandı. O benim kader ortağımdı." değerlendirmesinde bulundu.
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Elif Bayram