Nuray Hafiftaş bugün son yolculuğuna uğurlanacak (Nuray Hafiftaş'ın cenaze töreni ne zaman?)



NURAY HAFİFTAŞ: HAYATIM TEPE TAKLAK OLDU

Nuray Hafiftaş'ın vasiyeti...



NURAY HAFİFTAŞ'IN CENAZE TÖRENİ NE ZAMAN?

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Nuray Hafiftaş için taziye mesajı

Nuray Hafiftaş evli mi, çocuğu var mı? Doktoru Nuray Hafiftaş'ın ölüm anını anlattı

"KENDİSİ BANA 'İYİ OLACAĞIM' DEDİ"



"TÜRKİYE BİR KADIN OZANINI KAYBETTİ"

Nuray Hafiftaş'ın ölüm anını, son günlerini doktoru anlattı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika Nuray Hafiftaş talimatı

Nuray Hafiftaş ne zaman toprağa verilecek? (Cenaze programı belli oldu)

Elif Bayram

Türk Halk Müziği'nin yeşil gözlü kraliçesi olarak bilinengeçen yıl temmuz ayında geçirdiği kalın bağırsak ameliyatından sonra karaciğerine de sıçrayan kanser nedeniyle özel bir hastanede tedavi altına alınmıştı. Uzun süre tedavi gören sanatçı Nuray Hafitaş dün hayatını kaybetti.kanser illetine yakalandıktan sonra verdiği bir röportajda hayatının bir anda tepe taklak olduğunu söylemiş ve yaşadığı zor günleri şu sözlerle aktarmıştı:"Hayatım bir anda tepe taklak oldu. Ben normalde çok pozitif bir insanım. İlk tedaviye başladığım süreçte çok yoruldum çünkü çok yoğun bir şekilde kemoterapi alıyordum. Ancak buraya adım atar atmaz doktorumun hastalığım hakkındaki detaylı bilgi paylaşımları beni çok mutlu etti. Buraya büyük bir mutlulukla geliyorum."Sanatçı bugün Teşvikiye Camisi'nde ikindi vakti kılınacak cenaze namazı sonrası Zincirliuyu'ya defnedilecek.talimatı ile devlet töreni yapılacak. Nuray Hafıftaş'ın tedavi masraflarını da üstlenmişti. Nuray Hafiftaş 10 yıldır anne-babasıyla İstanbul Çatalca'da yaşıyordu. 50 kedisi, 10 köpeği vardı. Nuray Hafiftaş hiç evlenmemişti.Hastane önünde gazetecilere açıklama yapan Türk sanat müziği sanatçısıise'ın sonuna kadar umudunu koruduğunu, hiç umutsuz olmadığını söyledi.Önceki geceile bir arada olduklarını aktaran, şunları kaydetti:"Yoğun bakıma gittiğinde 'Sevgililer Günü'nü kutlayalım.' dedim. O da bana 'Tamam, çok güzel olur.' dedi. Maalesef Sevgililer Günü'nde gitti. O kadar sevgiyi seven bir insandı, çocuk gibiydi. Elimi bir saat boyunca hiç bırakmadı. Demek ki biz vedalaşmışız. Kendisi bana 'İyi olacağım.' dedi. Umudu bitmemişti. Demek ki insan inanmıyor. O da başka bir duygu. İnanmadı hiç ölüme. Umudu vardı, güzel planları vardı. Hiç kötü düşünmedi. İyi olacağına inanıyordu. Çünkü burada çok morali yükseldi onun."Tüm doktorların'a bebekler gibi baktığını belirten, "Allah bütün hocalarımızdan razı olsun Sayın Cumhurbaşkanımızdan bin kere razı olsun Allah. Sayın Erol Parlak, Cumhurbaşkanı Sözcümüz İbrahim Kalın, çok kıymetli bakanımız Abdülkadir Aksu. Biraz önce telefon açtılar. Türkiye bence bir kadın ozanını kaybetti. Onun kadar güzel saz çalan yoktu. Sahte bir dünyada hakiki bir insandı o. Hakiki bir Anadolu kızıydı. Yürekliydi, mertti, düzgündü, dürüsttü. Hiç kimseye menfaati için taviz vermedi. Beş kuruş kazandı ama namusu ve şerefiyle kazandı. O benim kader ortağımdı." değerlendirmesinde bulundu.