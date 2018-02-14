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Nuray Hafiftaş evli mi, çocuğu var mı? Doktoru Nuray Hafiftaş'ın ölüm anını anlattı

Uzun süredir kanser tedavisi gören Nuray Hafiftaş maalesef bugün hayata gözlerini yumdu. Ölümüyle herkesi yasa boğan Nuray Hafiftaş'ın evli mi, bekar mı, hiç evlendi mi, kaç çocuğu var mı? gibi sorularda merak ediliyor. 54 yaşında hayatını kaybeden Nuray Hafiftaş ile ilgili hiç bir yerde göremediğiniz detaylar burada olacak. Hafiftaş'ın doktoru ölüm anını anlattı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla Hafiftaş'ın cenazesi yarın devlet töreniyle uğurlanacak. 
 

14 Şubat 2018, Çarşamba 17:33
Nuray Hafiftaş evli mi, çocuğu var mı? Doktoru Nuray Hafiftaş'ın ölüm anını anlattı
Sevgililer Günü'nde hayata gözlerini yuman Türk Halk müziğinin yosun gözlü sanatçı Nuray Hafiftaş'ın evli mi, bekar mı, kaç çocuğu var? Soruları hayranları tarafından merak edilmeye ve araştırılmaya başlandı. Ölüm nedeniyle herkesi derinden saran Nuray Hafiftaş'ın hastalığıyla ilgili detayları haberimizde yer verdik. Aldığımız son dakika bilgisine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan Nuray Hafiftaş'ın ölüm haberini alır almaz talimat verdi ve devlet töreniyle son yolculuğuna uğurlanacağı bildirildi. Nuray Hafiftaş'ın cenazesi yarın ikindi namazında Zincirlikuyu Mezarlığı'nda defnedilecek.

NURAY HAFİFTAŞ EVLİ Mİ: Nuray Hafiftaş hiç evlenmedi. Güray Hafiftaş isminde bir erkek kardeşi bulunuyor.

NURAY HAFİFTAŞ'IN ÇOCUĞU VAR MI?: Hiç evlenmeyen Nuray Yerlitaş'ın çocukları da olmadı. 



NURAY HAFİFTAŞ'IN HASTALIĞINI BU SÖZLERLE AÇIKLADI: Bağırsak kanseri teşhisi konulan Nuray Hafiftaş hastalığıyla ilgili verdiği bir röportajda hayatının bir anda tepetaklak olduğunu şu sözlerle anlattı.  Hayatım bir anda tepe taklak oldu. Ben normalde çok pozitif bir insanım. İlk tedaviye başladığım süreçte çok yoruldum çünkü çok yoğun bir şekilde kemoterapi alıyordum. Ancak buraya adım atar atmaz doktorumun hastalığım hakkındaki detaylı bilgi paylaşımları beni çok mutlu etti. Buraya büyük bir mutlulukla geliyorum.

Nuray Hafiftaş'ın ölüm nedeni ne oldu? Nuray Hafiftaş hayat hikayesiNuray Hafiftaş'ın ölüm nedeni ne oldu? Nuray Hafiftaş hayat hikayesi

DOKTORU ÖLÜM ANINI ANLATTI

Nuray Hafiftaş'ın doktoru Göksel Bahadır'ın 'dün gece ağırlaştı ve yeniden müdahale ettik ama kendisine uyguladığımız tedavilere rağmen giderek kötüye gidiyor. O yüzden de yakınlarına haber verildi. Tedavi süresince tabii ki biz elimizden geleni yapıyoruz. Her an her şey olabilir mi? Evet, durumu çok hızlı bir şekilde kötüye gidiyor' açıklamasının ardından 20 dakika sonra Hafiftaş'ın vefat haberi geldi.

Dr. Göksel Bahadır, ünlü sanatçının vefat haberini şu sözlerle duyurdu: "Biliyorsunuz, az önce de son durumunun ağır olduğunu söylemiştik. Maalesef kendisini kaybettik. Yapılan tüm müdahalelere rağmen cevap alamadık. Genel durumu bozuldu, tansiyonu düştü. Tansiyonu toparlamaya çalıştık ama verilen tüm tedavilere rağmen tansiyonu yükselmedi. Kalp yetmezliği, solunum yetmezliği geliştiği için hastamızı kaybettik saat 12.56'da son nefesini verdi."



"UMUDUNU HİÇ YİTİRMEDİ"

Hastane önünde gazetecilere açıklama yapan Türk sanat müziği sanatçısı Müşerref Akay ise Nuray Hafiftaş'ın sonuna kadar umudunu koruduğunu, hiç umutsuz olmadığını söyledi.


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