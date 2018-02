Nuray Hafiftaş evli mi, çocuğu var mı? Doktoru Nuray Hafiftaş'ın ölüm anını anlattı

Nuray Hafiftaş'ın ölüm nedeni ne oldu? Nuray Hafiftaş hayat hikayesi

Büşra Kamış

Sevgililer Günü'nde hayata gözlerini yuman Türk Halk müziğinin yosun gözlü sanatçı? Soruları hayranları tarafından merak edilmeye ve araştırılmaya başlandı. Ölüm nedeniyle herkesi derinden saranilgili detayları haberimizde yer verdik. Aldığımız son dakika bilgisine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan Nuray Hafiftaş'ın ölüm haberini alır almaz talimat verdi ve devlet töreniyle son yolculuğuna uğurlanacağı bildirildi.yarın ikindi namazında Zincirlikuyu Mezarlığı'nda defnedilecek.: Nuray Hafiftaş hiç evlenmedi. Güray Hafiftaş isminde bir erkek kardeşi bulunuyor.: Hiç evlenmeyen Nuray Yerlitaş'ın çocukları da olmadı.: Bağırsak kanseri teşhisi konulan Nuray Hafiftaş hastalığıyla ilgili verdiği bir röportajda hayatının bir anda tepetaklak olduğunu şu sözlerle anlattı. Hayatım bir anda tepe taklak oldu. Ben normalde çok pozitif bir insanım. İlk tedaviye başladığım süreçte çok yoruldum çünkü çok yoğun bir şekilde kemoterapi alıyordum. Ancak buraya adım atar atmaz doktorumun hastalığım hakkındaki detaylı bilgi paylaşımları beni çok mutlu etti. Buraya büyük bir mutlulukla geliyorum.Nuray Hafiftaş'ın doktoru Göksel Bahadır'ın 'dün gece ağırlaştı ve yeniden müdahale ettik ama kendisine uyguladığımız tedavilere rağmen giderek kötüye gidiyor. O yüzden de yakınlarına haber verildi. Tedavi süresince tabii ki biz elimizden geleni yapıyoruz. Her an her şey olabilir mi? Evet, durumu çok hızlı bir şekilde kötüye gidiyor' açıklamasının ardından 20 dakika sonra Hafiftaş'ın vefat haberi geldi.Dr. Göksel Bahadır, ünlü sanatçının vefat haberini şu sözlerle duyurdu: "Biliyorsunuz, az önce de son durumunun ağır olduğunu söylemiştik. Maalesef kendisini kaybettik. Yapılan tüm müdahalelere rağmen cevap alamadık. Genel durumu bozuldu, tansiyonu düştü. Tansiyonu toparlamaya çalıştık ama verilen tüm tedavilere rağmen tansiyonu yükselmedi. Kalp yetmezliği, solunum yetmezliği geliştiği için hastamızı kaybettik saat 12.56'da son nefesini verdi."Hastane önünde gazetecilere açıklama yapan Türk sanat müziği sanatçısı Müşerref Akay ise Nuray Hafiftaş'ın sonuna kadar umudunu koruduğunu, hiç umutsuz olmadığını söyledi.