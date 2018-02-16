Nuray Hafiftaş'ın annesi konuştu: Dağ gibi evladımı kaybettim

Yakalandığı kalın bağırsak kanserinin akciğere sıçramasıyla durumu daha da ağırlaşan ve dün hayata gözlerini yuman 53 yaşındaki sanatçı Nuray Hafiftaş, gözyaşları ve dualar eşliğinde sonsuzluğa uğurlandı.
NURAY HAFİFTAŞ'IN ANNESİ GÜL HAFİFTAŞ: DAĞ GİBİ EVLADIMI YİTİRDİM
Merhum sanatçının annesi Gül Hafiftaş ise “Dağ gibi evladımı kaybettim. Ne diyeceğimi bilemiyorum. Allah yavrumun makamını cennet etsin” demekle yetindi.
NURAY HAFİFTAŞ'IN BABASI AYAKTA ZOR DURABİLDİ
Sanatçının babası Sevdakar Hafiftaş, üzüntüsünden ayakta durmakta zorlandı. Nuray Hafiftaş'ın annesi de destekle yürüyebildi Nuray Hafiftaş'ın bağlama ustası babası Sevdakar Hafiftaş, 2 kişinin yardımıyla ayakta durabildi.
Nuray Hafiftaş son anlarını manevi annesi Müşerref Akay anlattı
Büşra Kamış