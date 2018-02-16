Nuray Hafiftaş'ın annesi konuştu: Dağ gibi evladımı kaybettim

Nuray Hafiftaş son anlarını manevi annesi Müşerref Akay anlattı

Büşra Kamış

Yakalandığı kalın bağırsak kanserinin akciğere sıçramasıyla durumu daha da ağırlaşan ve dün hayata gözlerini yuman 53 yaşındaki sanatçı Nuray Hafiftaş, gözyaşları ve dualar eşliğinde sonsuzluğa uğurlandı.Merhum sanatçının annesi Gül Hafiftaş ise “Dağ gibi evladımı kaybettim. Ne diyeceğimi bilemiyorum. Allah yavrumun makamını cennet etsin” demekle yetindi.Sanatçının babası Sevdakar Hafiftaş, üzüntüsünden ayakta durmakta zorlandı. Nuray Hafiftaş'ın annesi de destekle yürüyebildi Nuray Hafiftaş'ın bağlama ustası babası Sevdakar Hafiftaş, 2 kişinin yardımıyla ayakta durabildi.