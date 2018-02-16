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Nuray Hafiftaş'ın annesi konuştu: Dağ gibi evladımı kaybettim

Tedavi görmekte olduğu hastanede hayatını kaybeden Türk Halk Müziği'nin usta isimlerinden Nuray Hafiftaş, Teşvikiye Camii'nden son yolculuğuna uğurlandı. Cenazeye katılan Nuray Hafiftaş'ın annesi Gül Hafiftaş'ın sözleri yürekleri dağladı.

Nuray Hafiftaş'ın annesi konuştu: Dağ gibi evladımı kaybettim
Yakalandığı kalın bağırsak kanserinin akciğere sıçramasıyla durumu daha da ağırlaşan ve dün hayata gözlerini yuman 53 yaşındaki sanatçı Nuray Hafiftaş, gözyaşları ve dualar eşliğinde sonsuzluğa uğurlandı. 


NURAY HAFİFTAŞ'IN ANNESİ GÜL HAFİFTAŞ: DAĞ GİBİ EVLADIMI YİTİRDİM

Merhum sanatçının annesi Gül Hafiftaş ise “Dağ gibi evladımı kaybettim. Ne diyeceğimi bilemiyorum. Allah yavrumun makamını cennet etsin” demekle yetindi.


NURAY HAFİFTAŞ'IN BABASI AYAKTA ZOR DURABİLDİ

Sanatçının babası Sevdakar Hafiftaş, üzüntüsünden ayakta durmakta zorlandı. Nuray Hafiftaş'ın annesi de destekle yürüyebildi Nuray Hafiftaş'ın bağlama ustası babası Sevdakar Hafiftaş, 2 kişinin yardımıyla ayakta durabildi.


Nuray Hafiftaş son anlarını manevi annesi Müşerref Akay anlattıNuray Hafiftaş son anlarını manevi annesi Müşerref Akay anlattı
 


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