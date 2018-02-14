Nuray Hafiftaş'ın ölüm anını, son günlerini doktoru anlattı

''BAŞVURDUĞUNDA HASTALIĞI İLERLEMİŞTİ''

"KENDİSİ BANA 'İYİ OLACAĞIM' DEDİ"

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"TÜRKİYE BİR KADIN OZANINI KAYBETTİ"

Çiğdem Saltık

Emsey Hospital Kanser Merkezi Genel Müdür Yardımcısı Uzman Dr. Göksel Bahadır, gazetecilere yaptığı açıklamada,'ın ,nın ardından bir süregördüğünü anlattı.'ın merkeze başvurduğunda hastalığının çok ilerlemiş olduğunu dile getiren Göksel Bahadır,'a kemoterapi uygulaması yaptıklarını aktardı.Göksel Bahadır, "Ama tabii ki yüksek dozda veremedik. Çünkü hastalığı çok ileri safhadaydı. Maalesef son günlerde hastalığı hızlı ilerledi. Bugün de kaybettik." diye konuştu.Hastane önünde gazetecilere açıklama yapan Türk sanat müziği sanatçısıise'ın sonuna kadar umudunu koruduğunu, hiç umutsuz olmadığını söyledi.Önceki geceile bir arada olduklarını aktaran, şunları kaydetti:"Yoğun bakıma gittiğinde 'Sevgililer Günü'nü kutlayalım.' dedim. O da bana 'Tamam, çok güzel olur.' dedi. Maalesef Sevgililer Günü'nde gitti. O kadar sevgiyi seven bir insandı, çocuk gibiydi. Elimi bir saat boyunca hiç bırakmadı. Demek ki biz vedalaşmışız. Kendisi bana 'İyi olacağım.' dedi. Umudu bitmemişti. Demek ki insan inanmıyor. O da başka bir duygu. İnanmadı hiç ölüme. Umudu vardı, güzel planları vardı. Hiç kötü düşünmedi. İyi olacağına inanıyordu. Çünkü burada çok morali yükseldi onun."Tüm doktorların'a bebekler gibi baktığını belirten, "Allah bütün hocalarımızdan razı olsun Sayın Cumhurbaşkanımızdan bin kere razı olsun Allah. Sayın Erol Parlak, Cumhurbaşkanı Sözcümüz İbrahim Kalın, çok kıymetli bakanımız Abdülkadir Aksu. Biraz önce telefon açtılar. Türkiye bence bir kadın ozanını kaybetti. Onun kadar güzel saz çalan yoktu. Sahte bir dünyada hakiki bir insandı o. Hakiki bir Anadolu kızıydı. Yürekliydi, mertti, düzgündü, dürüsttü. Hiç kimseye menfaati için taviz vermedi. Beş kuruş kazandı ama namusu ve şerefiyle kazandı. O benim kader ortağımdı." değerlendirmesinde bulundu.