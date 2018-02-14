Nuray Hafiftaş'ın ölüm nedeni ne oldu? Nuray Hafiftaş hayat hikayesi

Büşra Kamış

Pendik'te tedavi gördüğü özel hastanede hayatını kaybeden? Ünlü türk halk müziği sanatçısının? Ölümüyle herkesi yasa boğan sanatçınınveteşhisi konulan ünlü sanatçı Hafiftaş'ın asıl ölümü nedir? Kolon konseri nedir, neden olur, belirtileri nelerdir? Merak edenler için detaylı ayrıntılı bilgiler...Türk halk müziğinin yeşil gözlü kraliçesi olarak bilinen Nuray Hafiftaş geçtiğimiz yıl Temmuz ayında geçirdiği kalın bağırsak ameliyatından sonra karaciğerine de sıçrayan kanser nedeniyle özel bir hastanede tedavi altına alınmıştı. Uzun süre tedavi gören ünlü sanatçı Nuray Hafitaş bugün hayatını kaybetti.Nuray Hafiftaş kanser illetine yakalandıktan sonra verdiği bir röportajda hayatının bir anda tepe taklak olduğunu söylemiş ve yaşadığı zor günleri şu sözlerle aktarmıştı.Hayatım bir anda tepe taklak oldu. Ben normalde çok pozitif bir insanım. İlk tedaviye başladığım süreçte çok yoruldum çünkü çok yoğun bir şekilde kemoterapi alıyordum. Ancak buraya adım atar atmaz doktorumun hastalığım hakkındaki detaylı bilgi paylaşımları beni çok mutlu etti. Buraya büyük bir mutlulukla geliyorum.Ünlü sanatçı TRT Haber'e verdiği röportajda hastalığıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Hafiftaş'ın röportajını izlemek için aşağıdaki butona tıklayabilirsiniz.8 Ağustos 1964 tarihinde Ardahan ilinin bir ilçesi olan Çıldır'da doğan Nuray Hafiftaş, İstanbul Teknik Üniversitesi Devlet Konservatuarı'nı bitirdikten sonra İstanbul Belediye Konservatuarı İcra Heyetinde 4 yıl kadrolu devlet sanatçısı olarak yer aldı, aynı yıl İstanbul Radyosu'nda da sözleşmeli sanatçı olarak 4 yıl çalıştı. Şimdiye kadar birçok albüm çıkaran Türk halk müziğinin usta ismi, 100'ü aşkın söz ve bestesi kendisine ait olan eserleri var. Müzik kariyerinin yanı sıra naif kişiliğiyle milyonlarca insanın kalbini fethetmeyi başaran Nuray Hafiftaş’ın Bilal Ercan'la beraber "Çifte Yürek" adlı halk müziği programı sunuculuğu da çalışmaları arasında bulunmaktadır.Yeşil gözlü sanatçı verdiği bir röportajda gözlerini bağışladığını açıklamıştı. İşte o açıklamaları: Gözlerimi bağışladım. Diğer organlarımı bağışlayamam çünkü şeker hastasıyım. İşe yaramaz. Görmeyenlerin halini anlamak için gözlerimi kapatıyorum ve bir odada dolaşıyorum. Bildiğim odada bile istediğim bir şeyi bulamıyorum o haldeyken. Bunun için benim gözlerim bir insana ışık olursa ne mutlu bana.Ben erkek gibi oldum, babamın korkusundan. Üniversiteye giderken eve 5 dakika geç kalsam babam falakaya yatırırdı. İyi ki de yapmış.Kolon diye adlandırdığımız kalın bağırsak, yaklaşık 2 metre uzunluğundaki sindirim sisteminin ince bağırsaktan sonra gelen kısmıdır. Özellikle batılı ülkelerde sık karşılaşılan kolon kanseri oldukça büyük bir öneme sahiptir. Toplumda görülme sıklığı 10000 de 5 dolayındadır. Erkekte ve kadında eşit oranda görülen kolon kanseri bütün kanserler içinde görülme sıklığı bakımından 3. sırada yer alır. Kolon kanserinin nedeni kesin olarak bilinmemektedir fakat oluşumunda etkili olan bazı çevresel ve genetik nedenler vardır. Kalıtsal etkenler bu konuda büyük öneme sahiptir. Ailesinde kolon kanseri olan kişilerde kansere yakalanma ihtimali normalden daha yüksektir. Ayrıca daha önceden meme ve yumurtalık kanserini geçirmiş kişilerde ve ailelerinde kolon kanseri sıklığı daha fazladır. Gardner Sendromu ve Ailesel Polipozis hastalığı kalıtsal hastalıklardır ve sıklıkla kolon kanserine neden olmaktadır. Bunların dışında ülseratif kolit ve crohn hastalığı da kolon kanseri ihtimalini arttırır. Beslenme, kolon kanserinde önemli bir yere sahiptir. Özellikle Batı tipi diyet kanser ihtimalini arttırır. Kolon kanserinin oluşmasında hayvansal yağların tüketiminin etkili olduğu araştırmalar sonucu saptanmıştır. Ayrıca bazı kimyasal maddeler kanser nedenleri arasındadır. Sanayi işçilerinde, bazı fabrikalarda çalışanlarda kolon kanseri görülmesi kimyasal maddelerin etkisini ortaya koymaktadır.