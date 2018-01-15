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Nuray Hafiftaş'ın sağlık durumu nasıl?

Türk halk müziğinin usta isimlerinden Nuray Hafiftaş, 6 ay önce geçirdiği kalın bağırsak ameliyatından sonra karaciğerine de sıçrayan kanser nedeniyle özel bir hastanede tedavi görmeye başladı. Peki Nuray Hafiftaş'ın sağlık durumu nasıl? İşte detaylar...

15 Ocak 2018, Pazartesi 15:18
Nuray Hafiftaş'ın sağlık durumu nasıl?
Kanser tedavisi devam eden Türk halk müziği sanatçısı Nuray Hafiftaş'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama yapıldı.

Nuray Hafiftaş'ın sağlık durumuyla ilgili yapılan açıklamada, Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Hakan Karagöl, sanatçının son dönemlerde artan ağrı ve yakınmalar sebebiyle hastaneye başvurduğunu, ilk incelemelere göre karaciğerinde lezyonların gözlendiğini ve hızlı bir şekilde tedavi sürecine başladıklarını ifade etti.

Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Hakan Karagöl, yazılı açıklamada;

"Şu anda Nuray Hanımın bünyesinin tolere edebileceği şekilde tedavi uyguluyoruz. Nasıl fayda göreceğini ise ara değerlendirmeler sonunda anlayacağız. Yaklaşık iki buçuk, üç ay sonra genel bir değerlendirme yaparak hangi seri tedaviyle devam edeceğimize karar vereceğiz" dedi.


"KORKULARIM VE ENDİŞELERİMİ YENDİM"


Hastane odasında fotoğrafı da paylaşılan Nuray Hafiftaş, durumu 5 ay boyunca tüm sevenlerinden sakladığını, çok zor bir dönemden geçtiğini belirterek, "Hayatım bir anda tepe taklak oldu. Ben normalde çok pozitif bir insanım, içimde yaşattığım bir çocuk var ama bu kez başaramadım" dedi.

Nuray Hafiftaş, "İlk tedaviye başladığım süreçte çok yoruldum çünkü çok yoğun bir şekilde kemoterapi alıyordum. Ancak buraya adım atar atmaz doktorumun hastalığım hakkındaki detaylı bilgi paylaşımları beni çok mutlu etti. Buraya büyük bir mutlulukla geliyorum. Aynı zamanda burada aldığım psikolojik destek ile korkularım ve endişelerimi yendim" ifadelerini kullandı. 

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DHA


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