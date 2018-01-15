

"KORKULARIM VE ENDİŞELERİMİ YENDİM"

Nuray Hafiftaş'a sürpriz ziyaret!

Kanser tedavisi gören Nuray Hafiftaş'ın doktoru açıklama yaptı!

Kanserle savaşan Nuray Hafiftaş'ın sağlık durumu nasıl?

Nuray Hafiftaş'a kanser teşhisi konuldu

Nuray Hafiftaş hastaneye kaldırıldı

Elif Bayram

Kanser tedavisi devam eden Türk halk müziği sanatçısısağlık durumuyla ilgili açıklama yapıldı.Nuray Hafiftaş'ın sağlık durumuyla ilgili yapılan açıklamada,sanatçının son dönemlerde artan ağrı ve yakınmalar sebebiyle hastaneye başvurduğunu, ilk incelemelere göre karaciğerinde lezyonların gözlendiğini ve hızlı bir şekilde tedavi sürecine başladıklarını ifade etti."Şu anda Nuray Hanımın bünyesinin tolere edebileceği şekilde tedavi uyguluyoruz. Nasıl fayda göreceğini ise ara değerlendirmeler sonunda anlayacağız. Yaklaşık iki buçuk, üç ay sonra genel bir değerlendirme yaparak hangi seri tedaviyle devam edeceğimize karar vereceğiz" dedi.Hastane odasında fotoğrafı da paylaşılandurumu 5 ay boyunca tüm sevenlerinden sakladığını, çok zor bir dönemden geçtiğini belirterek, "Hayatım bir anda tepe taklak oldu. Ben normalde çok pozitif bir insanım, içimde yaşattığım bir çocuk var ama bu kez başaramadım" dedi.Nuray Hafiftaş, "İlk tedaviye başladığım süreçte çok yoruldum çünkü çok yoğun bir şekilde kemoterapi alıyordum. Ancak buraya adım atar atmaz doktorumun hastalığım hakkındaki detaylı bilgi paylaşımları beni çok mutlu etti. Buraya büyük bir mutlulukla geliyorum. Aynı zamanda burada aldığım psikolojik destek ile korkularım ve endişelerimi yendim" ifadelerini kullandı.