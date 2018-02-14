Nuray Hafiftaş'ın son paylaşımı sevenlerini üzdü

Sanatçı Nuray Hafiftaş
, geçen yıl temmuz ayında geçirdiği kalın bağırsak (kolon)
ameliyatından sonra karaciğerine de sıçrayan kanser nedeniyle özel bir hastanede tedavi altına alınmıştı. Uzun süre tedavi gören Nuray Hafiftaş bugün hayatını kaybetti.
Son paylaştığı fotoğraflarda bir hayli kilo kaybettiği gözlenen sanatçı, hayranlarından dua istemişti.
'YAZA ALBÜM ÇALIŞMASI İÇİN ANLAŞTIK'
Yüzündeki gülümsemeyi hiçbir zaman kaybetmeyen ve iyileşeceğine inancı tam olan Nuray Hafiftaş,
paylaştığı fotoğraflardan birinin altına "Dostlarımla ve sizlerin duaları ile inşallah çok daha iyi olacağım. Yaza albüm çalışması için anlaştık" notunu düşmüştü.
Nuray Hafiftaş'ın bu paylaşımı yürekleri dağladı...
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Elif Bayram