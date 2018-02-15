Nuray Hafiftaş'ın vasiyeti...



DEVLET TÖRENİYLE VEDA

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Nuray Hafiftaş için taziye mesajı

Nuray Hafiftaş evli mi, çocuğu var mı? Doktoru Nuray Hafiftaş'ın ölüm anını anlattı

Nuray Hafiftaş'ın ölüm anını, son günlerini doktoru anlattı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika Nuray Hafiftaş talimatı

Nuray Hafiftaş ne zaman toprağa verilecek? (Cenaze programı belli oldu)

Elif Bayram

Bir nesile türküyü sevdiren sanatçımız, yosun gözlümüzdün 54 yaşında kansere yenik düşerek hayata gözlerini yumdu.vefatının ardından dayısının oğluaradı ve helallik istedi. Çok şaşıran Ali Eyüboğlu bu konuyu bugünkü yazısına taşıdı.u'nun bugünkü yazısı..."25 Ocak’ta gitmiştim ziyaretine… Kendini bitkin, ama moralini yüksek görmüştüm… Keyifli sohbetimiz daha da yükseltmişti moralini… Ben ayrılmak üzereyken Seren Serengil girmişti içeri… Seren’le sadece soğuk bir “Merhaba” dediğimizi görünce, devreye girip, eritmişti aramızdaki buzları…Çarşamba 13.10’da aradı dayısının oğlu... Nuray Hafiftaş’ı kaybettiklerini, hala kızının vasiyeti üzerine helallik için aradığını söyledi, şoke oldum…Kanserin genç yaşta aramızdan aldığıAllah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum."İstanbul'da kanser tedavisi gördüğü hastanede dün vefat etti.Sanatçı bugün Teşvikiye Camisi'nde ikindi vakti kılınacak cenaze namazı sonrası Zincirlikuyu'ya defnedilecek. Sanatçıya, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı ile devlet töreni yapılacak.Nuray Hafıftaş'ın tedavi masraflarını da Cumhurbaşkanı Erdoğan, üstlenmişti.Nuray Hafiftaş 10 yıldır anne-babasıyla İstanbul Çatalca'da yaşıyordu. 50 kedisi, 10 köpeği vardı.Nuray Hafiftaş hiç evlenmemişti.