Nuray Hafiftaş'ın vasiyeti...

Bir nesile türküyü sevdiren sanatçımız, yosun gözlümüz Nuray Hafiftaş,
dün 54 yaşında kansere yenik düşerek hayata gözlerini yumdu.
Nuray Hafiftaş'ın
vefatının ardından dayısının oğlu Talip Topçu, Ali Eyüboğlu'nu
aradı ve helallik istedi. Çok şaşıran Ali Eyüboğlu bu konuyu bugünkü yazısına taşıdı.
İşte Ali Eyüboğl
u'nun bugünkü yazısı...
"25 Ocak’ta gitmiştim ziyaretine… Kendini bitkin, ama moralini yüksek görmüştüm… Keyifli sohbetimiz daha da yükseltmişti moralini… Ben ayrılmak üzereyken Seren Serengil girmişti içeri… Seren’le sadece soğuk bir “Merhaba” dediğimizi görünce, devreye girip, eritmişti aramızdaki buzları…
Çarşamba 13.10’da aradı dayısının oğlu Talip Topçu
... Nuray Hafiftaş’ı kaybettiklerini, hala kızının vasiyeti üzerine helallik için aradığını söyledi, şoke oldum…
Kanserin genç yaşta aramızdan aldığı Nuray Hafiftaş’a
Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum."
Nuray Hafiftaş (54)
DEVLET TÖRENİYLE VEDA
İstanbul'da kanser tedavisi gördüğü hastanede dün vefat etti.
Sanatçı bugün Teşvikiye Camisi'nde ikindi vakti kılınacak cenaze namazı sonrası Zincirlikuyu'ya defnedilecek. Sanatçıya, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı ile devlet töreni yapılacak.
Nuray Hafıftaş'ın tedavi masraflarını da Cumhurbaşkanı Erdoğan, üstlenmişti.
Nuray Hafiftaş 10 yıldır anne-babasıyla İstanbul Çatalca'da yaşıyordu. 50 kedisi, 10 köpeği vardı.
Nuray Hafiftaş hiç evlenmemişti.
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Elif Bayram