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Nuray Hafiftaş ne zaman toprağa verilecek? (Cenaze programı belli oldu)

Uzun zamandır kanser tedavisi gördüğü hastanede bugün hayatını kaybeden Türk Halk Müziği Sanatçısı Nuray Hafiftaş (54), yarın son yolculuğuna uğurlanacak

14 Şubat 2018, Çarşamba 16:07
Nuray Hafiftaş ne zaman toprağa verilecek? (Cenaze programı belli oldu)
Nuray Hafiftaş'ın yakın arkadaşı Müşerref Akay, sanatçının yarın ikindi namazına müteakip Teşvikiye Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verileceğini söyledi.

NURAY HAFİFTAŞ NEDEN HAYATINI  KAYBETTİ?

2017 yılından bu yana sağlık sorunlarıyla mücadele eden Nuray Hafiftaş'a kolon ve karaciğer kanseri teşhisi konulmuştu. Özel bir hastanede tedavi gören Nuray Hafiftaş, 54 yaşında hayata gözlerini yumdu.

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