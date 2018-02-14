Nuray Hafiftaş ne zaman toprağa verilecek? (Cenaze programı belli oldu)

14 Şubat 2018, Çarşamba 15:59 14 Şubat 2018, Çarşamba 16:07
Nuray Hafiftaş'ın yakın arkadaşı Müşerref Akay, sanatçının yarın ikindi namazına müteakip Teşvikiye Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verileceğini söyledi.
NURAY HAFİFTAŞ NEDEN HAYATINI KAYBETTİ?
2017 yılından bu yana sağlık sorunlarıyla mücadele eden Nuray Hafiftaş'akolon ve karaciğer kanseri teşhisikonulmuştu. Özel bir hastanede tedavi gören Nuray Hafiftaş, 54 yaşında hayata gözlerini yumdu.