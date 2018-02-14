Nuray Hafiftaş ne zaman toprağa verilecek? (Cenaze programı belli oldu)

NURAY HAFİFTAŞ NEDEN HAYATINI KAYBETTİ?

Nuray Hafiftaş 54 yaşında hayatını kaybetti! Nuray Hafiftaş kimdir?

Nuray Hafiftaş'ın hastalığı neydi? Nuray Hafiftaş neden hayatını kaybetti?

Nuray Hafiftaş'ın ölüm nedeni ne oldu? Nuray Hafiftaş hayat hikayesi

Senim Tanay

'ın yakın arkadaşı Müşerref Akay, sanatçının yarın ikindi namazına müteakip Teşvikiye Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verileceğini söyledi.2017 yılından bu yana sağlık sorunlarıyla mücadele eden Nuray Hafiftaş'akolon ve karaciğer kanseri teşhisikonulmuştu. Özel bir hastanede tedavi gören Nuray Hafiftaş, 54 yaşında hayata gözlerini yumdu.