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Nuray Hafiftaş son anlarını manevi annesi Müşerref Akay anlattı

Geçtiğimiz gün kolon ve karaciğer kanseri sebebiyle hayata gözlerini yuman Nuray Hafiftaş'ın son günlerini manevi annesi olduğu bilinen sanatçı Müşerref Akay anlattı.

Nuray Hafiftaş son anlarını manevi annesi Müşerref Akay anlattı
14 Şubat'ta 53 yaşında tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Nuray Hafiftaş'ın son anlarını manevi annesi Müşerref Akay göz yaşları içinde şu sözlerle anlattı:  O benim kuzumdu, garibimdi diyerek manevi annelik yaptığı Nuray Hafiftaş'ı ve birlikte verdikleri mücadeleyi anlattı.

-O benim kuzumdu, o benim garibimdi binlerce insan içinde yapayalnızdı. O benim kader arkadaşımdı, onunla çok şeyler paylaştık. Son ana kadar elini bırakmadım. Ne oldu birden bire ne oldu. Ben onun tedavisi için elimden geleni yaptım. Cumhurbaşkanına ulaştım, Abdülkadir Aksu'ya ulaştım. Allah onlardan bin kere razı olsun. Bir tek sözümle 15 dakika içinde hastaneye aldılar. Orada ona prensesler gibi baktık. O yaşasaydı, kurtaramadık.


SABAH SEVGİLİLER GÜNÜNÜ KUTLADIK 

-Hiç umudunu kaybetmedi. Bugün ele eleydik sevgililer gününü kutladık. Sevgiyle gitti kurtaramadık. Bu yalan dünyada ne olur bu kavgalar savaşlar bitsin.



HEPİMİZİN BAŞI SAĞOLSUN

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı talimatıyla devlet töreniyle son yolculuğuna uğurlanan Nuray Hafiftaş'ın cenazesinde gözyaşlarına hakim olamayan Müşerref Akay; Allah razı olsun cumhurbaşkanımızdan arkadaşıma yakışır bir şekilde olacak. Onun gönlü o kadar çocuksu, o kadar naiftiki... Hiç birzaman gösterişi sevmezdi. Halk kızıydı bende halk kızıyım. Sayın cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ediyorum. Hepimizin başısağolsun. dedi.

 


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