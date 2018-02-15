Nuray Hafiftaş son yolculuğuna uğurlandı (Cenazeye ünlü akını)

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Elif Bayram-Osman Oğuz Çetin

İKİ ÜNLÜ İSİM MEZARINA KADAR GELDİ

Orhan Gencebay, Nuray Hafiftaş'ın tabutunun başında dua etti.

Nuray Hafiftaş'ın yakın arkadaşı Nur Ertürk gözyaşlarını tutamadı.

Dün hayatını kaybeden Nuray Hafiftaş'ın cenazesi ünlü akınına uğradı

NURAY HAFİFTAŞ: HAYATIM BİR ANDA TEPETAKLAK OLDU

NURAY HAFİFTAŞ KİMDİR?

Çiğdem Saltık

Uzun süredir mücadele ettiği kansere yenilerek dün öğle saatlerinde hayatını kaybeden, bugün son yolculuğuna uğurlandı.54 yaşında hayatını kaybedeniçin'nde tören düzenlendi.Törene Orhan Gencebay, İntizar, Tarık Mengüç, İzzet Yıldızhan, Metin Şentürk gibi isimler başta olmak üzere birçok ünlü katıldı.Bu arada herkes ön saflarda yer almak istediği için izdiham yaşandı ve cenaze namazı geç kılındı., törenin ardından'nda toprağa verildi.Nuray Hafiftaş, Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verilirken, mezara sadece iki ünlü isim;vegeldi.Cenazeye katılanlar arasındade vardı. Seren Serengil ''Çok üzgünüm. Sanki hiç ölmeyecek gibiydi. Çok şaşkınım'' dedi.Kanser olduğunu öğrenen Nuray Hafiftaş yaşadığı zor günleri şu sözlerle anlatmıştı:Hayatım bir anda tepetaklak oldu. Ben normalde çok pozitif bir insanım. İlk tedaviye başladığım süreçte çok yoruldum çünkü çok yoğun bir şekilde kemoterapi alıyordum. Ancak buraya adım atar atmaz doktorumun hastalığım hakkındaki detaylı bilgi paylaşımları beni çok mutlu etti. Buraya büyük bir mutlulukla geliyorum.1964 yılında Kars'ta doğan, ilkokulu Taksim'de okudu.İstanbul Teknik Üniversitesi Devlet Konservatuar Bölümü'nden mezun olduktan sonra, İstanbul Belediye Konservatuarı İcra Heyetinde 4 yıl kadrolu devlet sanatçısı olarak çalıştı.Aynı yıllarda İstanbul Radyosu'nda da sözleşmeli sanatçı olarak 4 yıl çalıştı.Şimdiye kadar 12 albüm çıkaran sanatçının 100'ü aşkın söz ve bestesi kendisine ait olan eserleri bulunmaktadır. Bunlardan "Ayrılık Nikahı", "Yalan Dünya" ve "İsyan Ediyorum"u Kibariye, "Hasret" ve "Gurbet "i ise İzzet Yıldızhan okudu."Yerli Liz" diye tanınan, Türk halk müziğini insanlara sevdiren sanatçılardan bir tanesidir.Müzikal anlamda olsun, kişiliği ile olsun profesyonel müzik hayatına atıldığı günden bu yana çizdiği çizgiden ödün vermeyen, Prestij Müzik etiketiyle piyasaya çıkan "Eyvah Gönül" albümünde İsmail Derker ile çalıştı.Sanatçının, Bilal Ercan'la beraber "Çifte Yürek" adlı halk müziği programı sunuculuğu da çalışmaları arasında bulunmaktadır.