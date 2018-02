Nuray Hafiftaş'tan son dakika haberi geldi! (Yoğun bakıma kaldırıldı)

''DURUMU ÇOK AĞIR''

NURAY HAFİFTAŞ: HAYATIM BİR ANDA TEPE TAKLAK OLDU

Kanser tedavisi gören Nuray Hafiftaş'a Cumhurbaşkan'ı Erdoğan sahip çıktı

Nuray Hafiftaş'a sürpriz ziyaret!

NURAY HAFİFTAŞ KİMDİR?

Çiğdem Saltık

Duymayan Kalmasın adlı magazin programının haberine göre;dün gecea kaldırıldı.Duyurduğu kötü haberler nedeniyle 'Sanat dünyasının felaket tellalı' olarak anılan ses sanatçısı Onur Akay da sosyal medya hesabından şu mesajı paylaştı:''Müşerref Akay, telefonda gözyaşları içinde anlattı ve doktorları her an kötü haber alabilirsiniz, hazırlıklı olun demiş. Nuray Hafiftaş'ın durumu çok ağır ve çok ciddi. Aniden kötüleşen sanatçımız için lütfen dualarınızı eksik etmeyin. Nuray Hafiftaş'ın yakın arkadaşı Müşerref Akay şunları söyledi: O harika bir insan. Durumu çok ciddi. Dualarımız onunla. Kader arkadaşım. 'Yalnız seni çok seven ben değilim' dedim. Sevgililer Günü'nü beraber kutlayacaktık. 30 yıldır bana Müşerrref Hanım der.''zor bir dönemden geçtiğini belirterek şunları söylemişti:''Hayatım bir anda tepe taklak oldu. Ben normalde çok pozitif bir insanım. İlk tedaviye başladığım süreçte çok yoruldum çünkü çok yoğun bir şekilde kemoterapi alıyordum. Ancak buraya adım atar atmaz doktorumun hastalığım hakkındaki detaylı bilgi paylaşımları beni çok mutlu etti. Buraya büyük bir mutlulukla geliyorum.''1964 yılında Kars'ta doğan, ilkokulu Taksim'de okudu.İstanbul Teknik Üniversitesi Devlet Konservatuar Bölümü'nden mezun olduktan sonra, İstanbul Belediye Konservatuarı İcra Heyetinde 4 yıl kadrolu devlet sanatçısı olarak çalıştı.Aynı yıllarda İstanbul Radyosu'nda da sözleşmeli sanatçı olarak 4 yıl çalıştı.Şimdiye kadar 12 albüm çıkaran sanatçının 100'ü aşkın söz ve bestesi kendisine ait olan eserleri bulunmaktadır. Bunlardan "Ayrılık Nikahı", "Yalan Dünya" ve "İsyan Ediyorum"u Kibariye, "Hasret" ve "Gurbet "i ise İzzet Yıldızhan okudu."Yerli Liz" diye tanınan, Türk halk müziğini insanlara sevdiren sanatçılardan bir tanesidir.Müzikal anlamda olsun, kişiliği ile olsun profesyonel müzik hayatına atıldığı günden bu yana çizdiği çizgiden ödün vermeyen, Prestij Müzik etiketiyle piyasaya çıkan "Eyvah Gönül" albümünde İsmail Derker ile çalıştı.Sanatçının, Bilal Ercan'la beraber "Çifte Yürek" adlı halk müziği programı sunuculuğu da çalışmaları arasında bulunmaktadır.