Nürburgring pistinin en hızlısı kim?

Lamborghini resmi sürücüsü Marco Mapelli'nin kullandığı kamuflajlı Aventador SVJ, 20,6 kilometrelik pistte tur süresi testine girdi. Lamborghini'nin Araştırma-Geliştirme ekibinin yönettiği teste, Pirelli teknisyenleri ve sürücüsü lastik konusunda geniş kapsamlı bir destek verdi. İç ve dışta kameralarla ve tam uzaktan ölçüm sistemiyle donatılan ve VBOX -Racelogic cihazları kullanarak süre ve GPS sertifikasyonunu yöneten Remak personelinin resmi denetimi altında bulunan Aventador SVJ'nin tur rekorunu kırma girişimi, Nürburgring Nordschleife'e özel bir seans olarak yapıldı.

Yüksek güç üretmek üzere tasarlanan Aventador SVJ'de kullanılan hafif malzemelerin de katkısıyla araç sadece 1,98kg/hp ile en yüksek ağırlık/güç oranına ulaşılıyor. Lamborghini'nin patentine sahip olduğu ALA 2.0 aktif aerodinamik sistemi ve aero vectoring teknolojisi, en iyi yol tutuş ve bastırma kuvvetinin yanı sıra SVJ'ye özgü yeni aerodinamik özellikler kazandırıyor.

Otomobilin geliştirilme aşamasında önemli ölçüde CFD simülasyonu kullanılarak ALA performansı optimize edildi. Benzersiz bastırma kuvveti ise Aventador'un aktif ve pasif dinamik sistemlerininin baştan sona elden geçirilerek otomobilin fiziksel sınırlarının zorlanmasını gerektirdi. Aventador SVJ için hem statik hem de dinamik sanal simülasyonlar üzerinden ALA stratejileri geliştirilirken, Nürburgring Nordschleife'de yapılan bir sanal deneme şimdiden Lamborghini Huracan Performante için daha iyi bir tur süresi ortaya çıkarmış durumda.

Aventador SVJ'nin düzenlemesi tümüyle yeniden tasarlanarak dört tekerlekten çekiş, arka tekerden yönlendirme ve ESC sistemleri güçlendirildi. Aventador LP 750-4 SV'den önemli ölçüde daha sert olan direksiyon, SVJ'de yeniden ayarlandı. Aventador SVJ'de yeni ve özel geliştirilmiş Pirelli P Zero Corsa lastikleri standart olarak bulunuyor. Sürüş süresi denemesi için opsiyonel Pirelli P Zero Trofeo R lastikeri monte edildi.

2015 yılında Lamborghini Aventador LP 750-4 SV, yedi dakikanın altında bir tur süresi gerçekleştirmişti. 2016'da ise Huracan Performante, 6:52.01 ile Nürburgring Nordschleife seri üretim otomobil rekorunu kırmış ve bu unvanı Eylül 2017'ye kadar elinde tutmuştu.