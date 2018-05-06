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Nurdan Beşen kimdir?

İbrahim Büyükak'la evlenen Nurdan Beşen, Psikoloji alanında ihtisasını tamamladı. Yüksek lisansını da bu alanda yaptıktan sonra çocuk, ergen ve yetişkin terapisi üzerine eğitimler almıştır. Peki, Nurdan Beşen kimdir kaç yaşındadır? İşte, merak edilen isim hakkında bazı detaylar

06 Mayıs 2018, Pazar 22:45
Nurdan Beşen kimdir?
Oyuncu İbrahim Büyükak'la dünyaevine giren Nurdan Beşen magazin dünyasında isminin sıkça anılmasıyla birlikte vatandaşların merak ettiği isim oldu.


NURDAN BEŞEN KİMDİR?


Nurdan Beşen 1983, Bursa doğumludur. İlköğretim ve Lise Eğitimini Bursa’da tamamladı. 2008 yılında Haliç Üniversitesi Psikoloji bölümünden mezun oldu ve aynı yıl Haliç Üniversitesi Genel Psikoloji Yüksek Lisansına Kabul edildi ve 2011 yılında mezun oldu.

Çocuk, Ergen ve Yetişkin terapisi üzerine eğitimler almıştır. Bilişsel Davranışçı Terapi Eğitimi, EMDR ve travma eğitimi, Stratejik Aile Terapisi Eğitimi, Oyun Terapisi Eğitimi, Londra’da bulunan Anna Freud Centre’dan aldığı Multi-Family Therapy eğitimleri bulunmaktadır.

Çocuklarda Peabody Resim Kelime Testi, Bender Gestalt Görsel Motor Algı Testi, Cümle Tamamlama Testi (Beier), Duygu Durumu Ölçekleri ve WÇZÖ-IV Çocuklar için Zeka Testi eğitimlerini tamamlayarak uygulama ve yorumlama yetkinliğini kazanmıştır.

Projektif Testler Derneğinde Rorschach, TAT, CAT ve Peri Masalları eğitimleri devam etmektedir.2008-2015 yılllarında Sarıyer Aile Danışmanlık ve Eğitmi Merkezinde çocuk ve ergenlerle bireysel terapi çalışmaları, danışmanlık, seminer çalışmaları yapmıştır. Şu anda çalışmalarını çocuk ve ergenlerle sürdürmektedir.


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