Nurettin Yıldız: Baharat, ketçap ve kahve şehvet uyandırır

Tarikat liderlerinin skandal sözleri

YATAK VE ASANSÖRDEN SONRA KETÇAP

'BAHARAT, ET, KAKAO, KETÇAP…'

Erdinç Şahin

6 yaşında çocukla evlenilebileceğini, asansörde halvet olabileceği gibi skandal sözler sarfeden Sosyal Doku Vakfı Başkanı ve İlahiyatçı Nurettin Yıldız'dan bir skandal açıklama daha., "şehvet duygusu nasıl dizginlenir?" sorusuna cevaben "Yatağın şekli, yorgandan battaniyeye varıncaya kadar cinsel dürtüleri rahatsız eden bir yapıda olmamalıdır" demişti.Nurettin Yıldız ayrıca "Baharatlı yiyecekler, aşırı et tüketimi, cinsel şehveti uyarıcı gazlı, kahve gibi çay gibi içecekler, kakaolu içecekler… Bunlar şehvet uyandırıcı şeylerdir" dedi.Daha önce "Asansör halvet ortamı oluşturur" fetvasıyla gündeme gelen Yıldız, bu kez de 'Şehvet duygusu nasıl dizginlenir?' başlığıyla verdiği fetvada yatak şeklinin, battaniyenin ve yorganın "erkeği gıdıklayabileceğini, cinsel dürtüleri rahatsız edebileceğini" söyledi.Yıldız, ayrıca "gıdayı şehveti azdırmayacak şekilde kullanmak" üzerine de tavsilerde bulundu. "Baharatlı yiyecekler, aşırı et tüketimi, cinsel şehveti uyarıcı gazlı, kahve gibi çay gibi içecekler, kakaolu içecekler… Bunlar şehvet uyandırıcı şeylerdir" diyen yıldız sözlerini şöyle sürdürdü:"Mesela genç biri baharatlı yemesin, ketçaplı şeyler yemesin. Bunlar iç organlarımızı çabuk hareketlendirir. Kahveye dikkat etmelidir, gazlı içeceklere dikkat etmelidir. Et tüketimi tıpkı diyet hastaların kullandığı gibi olmalıdır. Ta ki evlenene kadar…"