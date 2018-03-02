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Nurettin Yıldız: Baharat, ketçap ve kahve şehvet uyandırır

Nurettin Yıldız'dan 'şehvet dizginleme' tavsiyeleri: Baharat, et, ketçap yemeyin; çay kahve içmeyin… Yaptığı her açıklama ile hayal gücünün sınırlarını zorlayan Nurettin Yıldız, yine çok konuşulacak sözlere imza attı!

02 Mart 2018, Cuma 11:38
Nurettin Yıldız: Baharat, ketçap ve kahve şehvet uyandırır
6 yaşında çocukla evlenilebileceğini, asansörde halvet olabileceği gibi skandal sözler sarfeden Sosyal Doku Vakfı Başkanı ve İlahiyatçı Nurettin Yıldız'dan bir skandal açıklama daha. 

Sosyal Doku Vakfı Başkanı Nurettin Yıldız, "şehvet duygusu nasıl dizginlenir?" sorusuna cevaben "Yatağın şekli, yorgandan battaniyeye varıncaya kadar cinsel dürtüleri rahatsız eden bir yapıda olmamalıdır" demişti.

Nurettin Yıldız ayrıca "Baharatlı yiyecekler, aşırı et tüketimi, cinsel şehveti uyarıcı gazlı, kahve gibi çay gibi içecekler, kakaolu içecekler… Bunlar şehvet uyandırıcı şeylerdir" dedi.

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YATAK VE ASANSÖRDEN SONRA KETÇAP


Daha önce "Asansör halvet ortamı oluşturur" fetvasıyla gündeme gelen Yıldız, bu kez de 'Şehvet duygusu nasıl dizginlenir?' başlığıyla verdiği fetvada yatak şeklinin, battaniyenin ve yorganın "erkeği gıdıklayabileceğini, cinsel dürtüleri rahatsız edebileceğini" söyledi.

İşte o görüntüler:


 

'BAHARAT, ET, KAKAO, KETÇAP…'


Yıldız, ayrıca "gıdayı şehveti azdırmayacak şekilde kullanmak" üzerine de tavsilerde bulundu. "Baharatlı yiyecekler, aşırı et tüketimi, cinsel şehveti uyarıcı gazlı, kahve gibi çay gibi içecekler, kakaolu içecekler… Bunlar şehvet uyandırıcı şeylerdir" diyen yıldız sözlerini şöyle sürdürdü:

"Mesela genç biri baharatlı yemesin, ketçaplı şeyler yemesin. Bunlar iç organlarımızı çabuk hareketlendirir. Kahveye dikkat etmelidir, gazlı içeceklere dikkat etmelidir. Et tüketimi tıpkı diyet hastaların kullandığı gibi olmalıdır. Ta ki evlenene kadar…"


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