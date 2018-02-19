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Nurettin Yıldız'dan asansör fetvası

Sosyal Doku Vakfı Başkanı ilahiyatçı Nurettin Yıldız dün de verdiği asansör fetvası ile sosyal medyada gündem oldu

Nurettin Yıldız'dan asansör fetvası
Yıldız birbirini tanımayan bir kadınla bir erkeğin aynı asansörde bulunmasının ‘halvet’ (eşlerin bir odada baş başa kalması) sayılacağını ileri sürerek “Bu durum dinen sakıncalı” dedi.

Yıldız “Yabancı kadın ve erkek sadece her tarafı cam olan asansöre binebilir” diye konuştu. Bu sözler sosyal medyada büyük tepki çekti.


Yıldız videosunda şu ifadeleri kullandı:

“Bir apartmanın giriş katından 8. katına kadar çıkacak olan asansör halvet ortamı oluşturur mu? Yani bir yabancı erkek ve bir kadın giriş katında bindiler, 8. kata kadar çıkacaklar. Görünürde 1 dakikayı, 2 dakikayı geçmeyen bir yolculuk bu. Ama dinimizin bu konudaki hassasiyeti açısından bakıldığında halvet şartları, yani erkek ve kadının kapalı bir ortamda bulunması durumu, asansörde oluşmaktadır. Evet, çok geniş bir yelpazeden bakıp, esnek değerlendirmemiz halinde, bunun neresi halvet olur, kapısı kilitlenmiş bir ev değil bu da denebilir. Ama bir asansörün, mesela bir katta kilitlendiğini düşünürseniz, ki asansörde olabilen şeyler bunlar… 3 dakika, 5 dakika, 10 dakika yardım gelinceye kadar, kimsenin izleyemeyeceği bir ortamda yabancı bir erkekle başbaşa kalması demektir kadın için.”


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