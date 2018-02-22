Yeme & İçme Etkinlik Kültür Sanat Sinema Doğa Seyahat Müzik Kitap

Nurettin Yıldız'ın cinsel dürtü' açıklamalarına Ahmet Hakan'dan sert cevap!

6 yaşında çocukla evlenilebileceğini, asansörde halvet olabileceği gibi skandal sözler sarfeden Sosyal Doku Vakfı Başkanı ve İlahiyatçı Nurettin Yıldız'ın yaptığı son 'cinsel dürtü' açıklamalarına Ahmet Hakan çok sert çıktı.

Nurettin Yıldız'ın cinsel dürtü' açıklamalarına Ahmet Hakan'dan sert cevap!
Sosyal Doku Vakfı Başkanı ve İlahiyatçı Nurettin Yıldız, skandal ‘6 yaşında çocukla evlenilebilir’ ve ‘Asansörde halvet olabilir’ açıklamalarından sonra bu sefer de yatakların şekliyle ilgili yine skandal bir açıklamada bulundu. 

Nurettin Yıldız, yayınladığı yeni videosunda “Uyku çok önemli. Yatağa, yatar yatmaz gözünü kapatıp uyuyacak yorgunlukla ve vaktinde girmek gerekir. Yatakta geçirilen her boş dakika, şehvete doğru kaymış bir dakikadır ve yatağın şekli, yorgandan battaniyeye varıncaya kadar insanı, bilhassa erkeği gıdıklayan cinsel dürtüleri rahatsız eden bir yapıda olmamalıdır” dedi.



Ahmet Hakan ise bu sözleri köşesinde sert ifadelerle eleştirdi. İşte yazının o bölümü:
 

ŞU ŞEREFSİZLERE 'CİNSEL İSTEKLİ' MUAMELESİ YAPMAYIN


Minnacık çocuklara tecavüz eden ruh hastası psikopatları kimyasal yollarla hadım edeceklermiş.

Adalet Bakanı’nın bu konudaki açıklaması aynen şöyle:

“Kimyasallarla cinsel isteği ortadan kaldırma konusunda irademiz var”.

Size bir şey söyleyeyim mi?

Bu yaklaşım...

Bu psikopat şerefsizleri, “cinsel istekleri fazla olan ve bu isteklerini dizginleyemeyen tipler” olarak görme yaklaşımıdır.

Kardeşim!

Bu herifler, “cinsel isteği fazla” oldukları için bu alçaklığı yapmıyorlar.
Bu herifler, ruh hastası alçak oldukları için bunu yapıyorlar.

Hadi diyelim ki hadım ederek cinsel isteklerini ortadan kaldırdınız...
Peki ruh hastası psikopatlıklarını, alçaklıklarını, şerefsizliklerini nasıl ortadan kaldıracaksınız?

Hiç mi düşünmezsiniz yahu?
Hiç mi akıl etmezsiniz?


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Çikolata 40 yıl içinde yok olabilir

Çikolata 40 yıl içinde yok olabilir
Maria Pucciarelli esneklikte sınır tanımıyor

Maria Pucciarelli esneklikte sınır tanımıyor
Türkiye’nin IQ ortalaması en yüksek şehirleri

Türkiye’nin IQ ortalaması en yüksek şehirleri
Trakya'da çıkarılan Antik Yunan kral tacı ele geçirildi

Trakya'da çıkarılan Antik Yunan kral tacı ele geçirildi
İstanbul'da yarın bu yollara dikkat

İstanbul'da yarın bu yollara dikkat
Veli şikayetiyle öğrencilerden ayrılan Kedi Tombi'den güzel haber

Veli şikayetiyle öğrencilerden ayrılan Kedi Tombi'den güzel haber
Engin Geçtan hayatını kaybetti! Engin Geçtan kimdir, neden öldü? Engin Geçtan'ın kitapları

Engin Geçtan hayatını kaybetti! Engin Geçtan kimdir, neden öldü? Engin Geçtan'ın kitapları
Tekirdağ Şarköy'de piton paniği!

Tekirdağ Şarköy'de piton paniği!
36 bin kadının başına geldi! Televizyonda gözyaşları içinde anlattılar

36 bin kadının başına geldi! Televizyonda gözyaşları içinde anlattılar
Avukatın bar macerası kötü bitti: 'Eve geldik, iğneyle uyuttu'

Avukatın bar macerası kötü bitti: 'Eve geldik, iğneyle uyuttu'
Google, gözlerinize bakıp kalp hastalığınızı görebilecek

Google, gözlerinize bakıp kalp hastalığınızı görebilecek