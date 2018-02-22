Nurettin Yıldız'ın cinsel dürtü' açıklamalarına Ahmet Hakan'dan sert cevap!

ŞU ŞEREFSİZLERE 'CİNSEL İSTEKLİ' MUAMELESİ YAPMAYIN

Erdinç Şahin

, skandal ‘6 yaşında çocukla evlenilebilir’ ve ‘Asansörde halvet olabilir’ açıklamalarından sonra bu sefer de yatakların şekliyle ilgili yine skandal bir açıklamada bulundu.yayınladığı yeni videosunda “Uyku çok önemli. Yatağa, yatar yatmaz gözünü kapatıp uyuyacak yorgunlukla ve vaktinde girmek gerekir. Yatakta geçirilen her boş dakika, şehvete doğru kaymış bir dakikadır ve yatağın şekli, yorgandan battaniyeye varıncaya kadar insanı, bilhassa erkeği gıdıklayan cinsel dürtüleri rahatsız eden bir yapıda olmamalıdır” dedi.Minnacık çocuklara tecavüz eden ruh hastası psikopatları kimyasal yollarla hadım edeceklermiş.Adalet Bakanı’nın bu konudaki açıklaması aynen şöyle:“Kimyasallarla cinsel isteği ortadan kaldırma konusunda irademiz var”.Size bir şey söyleyeyim mi?Bu yaklaşım...Bu psikopat şerefsizleri, “cinsel istekleri fazla olan ve bu isteklerini dizginleyemeyen tipler” olarak görme yaklaşımıdır.Kardeşim!Bu herifler, “cinsel isteği fazla” oldukları için bu alçaklığı yapmıyorlar.Bu herifler, ruh hastası alçak oldukları için bunu yapıyorlar.Hadi diyelim ki hadım ederek cinsel isteklerini ortadan kaldırdınız...Peki ruh hastası psikopatlıklarını, alçaklıklarını, şerefsizliklerini nasıl ortadan kaldıracaksınız?Hiç mi düşünmezsiniz yahu?Hiç mi akıl etmezsiniz?