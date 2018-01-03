Nurgül Yeşilçay'dan İran paylaşımı

Ekonomik bir protesto şeklinde başlayıp hükümetin eleştirildiği gösteriler haline gelen ve kısa sürede çok sayıda insanın ölümüne yol açan gösterilere kısa süre önce orada film çekmiş olan Nurgül Yeşilçay
da sessiz kalmadı.
'BELLİ DIŞ GÜÇLERİN...'
Film için beş hafta boyunca İran’da kalan ve orada pek çok dost edinen Nurgül Yeşilça
y ülkede yaşananlarla ilgili olarak; “Belli dış güçlerin coşkulu söylemlerinden anlaşılıyor ki güzel bir kıvılcım alev almış durumda! Sonucun illaki muhteşem İran halkından yana olması tek dileğim” şeklinde bir yorumda bulundu.
'HERKES ÇOK YAKIŞTIĞINI SÖYLEDİ'
Güzel Cin filminde, geçirdiği travmadan dolayı konuşamayan bir kadını canlandıran Nurgül Yeşilçay, bambaşka bir karakterle sevenlerinin karşısına çıkacak. Nurgül Yeşilçay, bu rolün kendisi için farklı bir deneyim olduğunu söyleyerek, ‘Benim için çarşafa alışmak çok zordu. Ama ilk günlere göre gayet iyiyim. Çarşaflı kadınlar onu bir uzantısı gibi profesyonelce kullanıyorlar. Burada çalıştığım herkes çok yakıştığını söylüyor' demişti.
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Elif Bayram