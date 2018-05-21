Nurgül Yeşilçay: Osman Nejat beni dövüyor!

Vaktinin büyük bir çoğunluğunu spora ayıran ve kick boks yaparak kilolar veren Nurgül Yeşilçay, jüri koltuğunda oturduğu bir yarışma programının seçmeleri için önceki gün Gayrettepe'de bulunan bir otelde basın mensuplarının karşısına çıktı.

Fit haliyle dikkat çeken oyuncu, kick boks yaparak yedi kilo verdiğini söyledi. Formunu spora borçluğu olduğunu belirten Nurgül Yeşilçay, ''Antrenman arkadaşım, oğlum Osman Nejat'' dedi. Ringe birlikte çıktıklarını anlatan oyuncu, ''Ben ona terlik bile atmazken, o beni dövüyor'' açıklamasıyla güldürdü.

Profesyonel ders aldığını da sözlerine ekleyen Nurgül Yeşilçay, geçen günlerde Osman Nejat'ın kendisine, ''Herkesin annesi yapıyor, sen de bana 'anne terliği' atsana'' dediğini söyleyerek, ''Attım ama beceremedim'' şeklinde konuştu.

'YANIMA YAKLAŞANI DÖVERİM'

Nurgül Yeşilçay, kick boks yaptığı için çevresindekileri dikkatli olmaları konusunda da şöyle uyardı: ''Yanıma yaklaşanı döverim.''

2004'te meslektaşı Cem Özer ile hayatını birleştiren Nurgül Yeşilçay, bu evliliğini 2010 yılında sonlandırdı. Nurgül Yeşilçay'ın Cem Özer'den Osman Nejat (11) adında bir oğlu var.







