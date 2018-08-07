Nurgül Yeşilçay ve Necati Kocabay'dan aşk pozu Nurgül Yeşilçay, sevgilisi Necati Kocabay ile bir hafta önce Nişantaşı'ndaki bir restoranda kavga etmişti. Nurgül Yeşilçay, Instagram hesabından sevgilisi ile çekilen aşk dolu fotoğrafı paylaşarak 'her şeyin yolunda gittiğinin' sinyalini verdi