Nurgül Yeşilçay ve Necati Kocabay'dan aşk pozu

Nurgül Yeşilçay, sevgilisi Necati Kocabay ile bir hafta önce Nişantaşı'ndaki bir restoranda kavga etmişti. Nurgül Yeşilçay, Instagram hesabından sevgilisi ile çekilen aşk dolu fotoğrafı paylaşarak 'her şeyin yolunda gittiğinin' sinyalini verdi

07 Ağustos 2018, Salı 19:33 Son Güncelleme: 07 Ağustos 2018, Salı 19:45
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Oyuncu Nurgül Yeşilçay, yapımcı sevgilisi Necati Kocabay ile gittiği bir mekanda tartışmış, elindeki soda bardağını da yere fırlatmıştı.

Necati Kocabay, Nurgül Yeşilçay'ı kolundan tutup tuvalete götürmüş. burada da sevgilisini sakinleştirmeye çalışmıştı.

AŞK POZU

Yaşanan şiddetli kavganın ardından çift sosyal medyadan 'her şeyin yolunda olduğu' sinyalini verdi. Nurgül Yeşilçay, Instagram hesabından sevgilisi Necati Kocabay ile çekilen sevgi dolu pozunu kalp emojisiyle paylaştı.

Nurgül Yeşilçay'ın bu paylaşımı hayranlarını sevindirirken bir saat içinde 12 binden fazla beğeni aldı.

İşte Nurgül Yeşilçay'ın paylaşımı;



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