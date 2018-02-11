Nuri Alço'dan marka davasI

Çiğdem Saltık

Bir restoran zinciriile özdeşleşen ve hafızalara kazınan 'gazoz muhabbetini' fırsata çevirdi. Mönüdeki alkollü bir kokteyle '' adını verdi. Bu sıra dışı içecek ismiyle müşterilerinin dikkatini çekti.Sabah'ın haberine göre; bu durumların önüne geçmek için dokuz yıl önce isminin patentini alan oyuncu, durumu fark etti. Avukatıyla İstanbul Fikri ve Sınai Hakları Hukuk Mahkemesi'ne gitti. Adının bir kokteylde izinsiz kullanıldığı iddiasıyla davacı oldu. Marka davası açıp, 35 bin lira istedi. Mahkeme heyeti ise içkinin satışının tüm şubelerde durdurulmasını istedi. Dosyanın da bilirkişiye gönderilmesine karar verdi.