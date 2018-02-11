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Nuri Alço'dan marka davasI

Yeşilçam'ın usta ismi Nuri Alço, kendisiyle hafızalara kazınan 'gazoz muhabbetini' fırsata çeviren işletmeden davacı oldu

Nuri Alço'dan marka davasI
Bir restoran zinciri Nuri Alço ile özdeşleşen ve hafızalara kazınan 'gazoz muhabbetini' fırsata çevirdi.  Mönüdeki alkollü bir kokteyle 'Nuri Alço Lynchburg' adını verdi. Bu sıra dışı içecek ismiyle müşterilerinin dikkatini çekti.

Sabah'ın haberine göre; bu durumların önüne geçmek için dokuz yıl önce isminin patentini alan oyuncu Nuri Alço, durumu fark etti. Avukatıyla İstanbul Fikri ve Sınai Hakları Hukuk Mahkemesi'ne gitti. Adının bir kokteylde izinsiz kullanıldığı iddiasıyla davacı oldu. Marka davası açıp, 35 bin lira istedi. Mahkeme heyeti ise içkinin satışının tüm şubelerde durdurulmasını istedi. Dosyanın da bilirkişiye gönderilmesine karar verdi.


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