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Nuriye Gülmen ve Semih Özakça açlık grevini bitirdi

Açlık grevinde olan Nuriye Gülmen ve Semih Özakça açlık grevini bitirdiler. OHAL İnceleme Komisyonu, 324 gündür açlık grevinde olan Gülmen ve Özakça'nın işe iade taleplerini reddettmişti.

 

26 Ocak 2018, Cuma 14:09
Nuriye Gülmen ve Semih Özakça açlık grevini bitirdi
Açlık grevinde olan Nuriye Gülmen ve Semih Özakça açlık grevini bitirdiler.  Nuriye Gülmen ve Semih Özakça, doktorları ve avukatlarıyla beraber basın toplantısı düzenledi.

Karar sonrasında eğitimciler basın açıklaması yaptı.

Nuriye Gülmen, “Biz direnişimizi çok sevdik, çok seviyoruz. Her geçen gün daha da özgürleştiğimizi hissettik. Korktuk mu, korktuk. 9 Kasım 2016'da Yüksel'e çıktığımda bir yazı kaleme almıştım. 'Biz buradayız diye haykırmazsak, daha çok kurban vermeye devam edeceğiz. Direnenlerin dönüşenlerin ve teslim olmayanların hikayesini bekliyorlar. Geleceğin öğretmenleri dönüp baktıklarında geride bir boşluk olmasın diye, onurumuzu koruyalım diye çıkmıştı bu direniş. Direnişimiz onurumuzu kurtardı. OHAL’in karanlığını yardığı için direnişimizi seviyoruz. Tüm saldırılardan güçle çıktık. Bugün ilk günden daha güçlüyüz. Kocaman bir biz var bugün. Dün OHAL Komisyonunun hakkımızda işe iademizle ilgili kararları tebliğ aldık. Yargı yoluna başvuracağız. Açlık grevimizi sonlandırıyoruz. Mücadelemiz bitmedi” dedi.

Kanun Hükmünde Kararname ile işlerine son verilen Gülmen ve Özakça, "İşimi geri istiyorum" talebiyle geçen yıl açlık grevine başlamışlardı.
 


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