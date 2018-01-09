Nuriye Gülmen ve Semih Özakça’ya destekten yargılananlara beraat

SANIKLARIN SAVUNMALARI ALINDI

'DESTEK OLDUĞUM İÇİN MESLEĞİMDEN İHRAÇ EDİLDİM’

KARAR SONRASI BASIN AÇIKLAMASI YAPILDI

İDDİANAMEDEN

Yusuf Cevahir

İstanbul Anadolu 44. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın üçüncü duruşmasına tutuksuz yargılanan Aylin Kırıkçu, Filiz Yücel, Serdar Başçetin, Sevda Çetinkaya, Candan Yılmaz, Feride Eralp ve avukatları katıldı. İhraç edildikten sonra Ankara ve İstanbul’da yaptığı eylemlerle gündeme gelen ve başka suçtan tutuklu olan öğretmen Nazife Onay ise Silivri Cezaevi’nden SEGBİS sistemi ile duruşmaya katıldı.Kimlik tespitinin ardından sanıkların savunmalarına geçildi. Sanık Feride Eralp, eylem yaptıkları tarihte Semih Özakça ve Nuriye Gülmen’in açlık grevlerinin 73. günü olduğunu, bu açlık grevini görünür kılmak için eylem yaptıklarını söyledi. Kimseyi rahatsız etmediklerini, kimsenin şikayetçi olmadığını, kamu düzenini de bozmadıklarını söyleyen Eralp, yasal haklarını kullandıklarını söyledi.Erzincan Üniversitesi’nde araştırma görevlisi olarak çalışırken ihraç edildiğini söyleyen sanık Serdar Başçetin de savunmasında, "İhraç edilmiş bir kamu emekçisi olarak açlık grevinin 73. gününde iki kamu emekçisi Nuriye ve Semih isimli arkadaşlara destek olmak amacıyla orada bulundum. Taleplerimizi duyurmaya çalışıyorduk. Taleplerimiz aslında çok net, işe alınmaya yönelik taleplerdir. Çünkü herhangi bir suçlama yöneltilmeden ve savunma hakkı verilmeden ihraç edildik" dedi. Orada gözaltına alındıklarını söyleyen Başçetin, beraatine karar verilmesini istedi.Duruşmaya başka suçtan tutuklu bulunduğu Silivri Cezaevi’nden SEGBİS sistemi ile katılan öğretmen Nazife Onay ise savunmasını şöyle yaptı:"Nuriye ve Semih konusunda toplum ikiye bölünmüştür. Ben sırf bu iki arkadaşa destek olduğum için mesleğimden ihraç edildim. Ve yine bunlara destek olduğum için tutuklandım. Suçlamayı kabul etmiyorum. Ayrıca ben savunma yapmak üzere mahkeme salonuna getirilmek istiyorum."Sanıkların avukatları, müvekkillerinin iddiaya konu suçları işlemediğini öne sürerek beraatlerini istediler. Mahkeme, suç islemek kastı ile hareket etmediklerini gerekçe göstererek tüm sanıkların beraatine karar verdi.Karar sonrası adliyenin önünde basın açıklaması yapıldı. Barış İçin Kadın Girişimi adına açıklamayı yapan Filiz Karakuş, Kanun Hükmünde Kararnamelerle yüz binlerce kişinin işsiz kaldığını, bu kararnamelerle işinden olanların işlerine iade edilmelerini istediklerini söyledi.Karakuş şunları söyledi: "Biz bütün Kanun Hükmünde Kararnamelerle işsiz kalanların işlerine geri iade edilmesini istiyoruz. Nuriye ve Semih de işlerine iade edilmek için bir direnişe, sonra da bu direnişi açlık grevi ile sürdürmeye karar verdiler. Bizler Barış İçin Kadın Girişimi olarak bu açlık grevini duyurmak, aslında onların taleplerini duyurmak, Kanun Hükmünde Kararname ile kimsenin işinden olmamasını savunmak için ve onlar yaşasın diye bir günlük bir nöbet yaptık. Biz o nöbeti yaparken gözaltına alındık ve bir dava açıldı hakkımızda. Bugün o görüldü ve o davada adaleti bulduk, beraat ettik. Biz bu adaletin her alanda olmasını istiyoruz. En büyük alan da Nuriye ve Semih’in işlerine geri iade edilmesi ve KHK ile atılan tüm insanların işlerine geri iade edilmesi."Açıklama sonrası, "Nuriye ve Semih yaşasın", "KHK’lar gidecek biz kalacağız" ve "Nuriye Semih yalnız değildir" sloganları atıldı.İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede şüphelilerin 20 Mayıs 2017 tarihinde Kadıköy’de KHK ile ihraç edilen ve işlerine dönmek için açlık grevi yapan kişileri desteklemek amacıyla eylem yaptıkları belirtiliyor. Yaya trafiğini aksattıkları gerekçesi ile polisin eylemcileri uyardığı, eylemcilerin dağılmaması üzerine gözaltına alındıkları belirtilen iddianamede şüphelilerin, "Kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşe silahsız katılarak ihtara rağmen dağılmama" suçundan 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmaları isteniyordu.