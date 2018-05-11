Nursal Bilgin: ‘Trezeguet transferi yüzde 90 bitti’
Kasımpaşa Sportif Direktörü Nursal Bilgin, Mısırlı futbolcu Trezeguet’in bonservisinin alınmasının yüzde 90 oranında bittiğini söyledi.
“YÜKSEK MİKTARLAR OLMAYACAK”
Nursal Bilgin, fiyat konusu hakkında net bilgi vermekten kaçınarak, “Kasımpaşa'nın makul standartları içerisinde olacak. Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe gibi çok yüksek tutarlar olmayacak. Bizim kendi standartlarımızda, başkanımızın tasarrufunda gerçekleşecek bir transfer” ifadelerini kullandı.