Nursal Bilgin: ‘Trezeguet transferi yüzde 90 bitti’

“YÜKSEK MİKTARLAR OLMAYACAK”

hafta geride kalırken,yeni sezonun kadro yapılanmasına başladı., lacivert-beyazlılarda kiralık olarak forma giyen Trezeguet'in bonservisinin alınmasıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Bilgin, Mısırlı futbolcu ile alakalı kulübü Anderlecht ile görüşmelerin sürdüğünü ifade ederek, “Transfer üzerinde çalışmalarımız sürüyor. Yüzde 90 oranında bitti” şeklinde konuştu., fiyat konusu hakkında net bilgi vermekten kaçınarak, “makul standartları içerisinde olacak.gibi çok yüksek tutarlar olmayacak. Bizim kendi standartlarımızda, başkanımızın tasarrufunda gerçekleşecek bir transfer” ifadelerini kullandı.