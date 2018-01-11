Nursel Ergin'in programı final yapıyor (Nursel Ergin kimdir kaç yaşında, nereli?)

Nursel Ergin'i 'Var Mısın Yok Musun?'
programıyla tanıdık. Var Mısın Yok Musun?
programından kısa süre sonra üne kavuşan Nursel Ergin yemek programlarıyla karşımıza çıktı.
NURSEL ERGİN CAM KIRIKLARI DİZİSİNDE ROL ALDI
Nursel Ergin bir dönem de TRT 1 ekranlarında yayınlanan Cam Kırıkları
adlı dizide Suna karakterine hayat verdi. İstanbul'da 30 Temmuz 1980'de doğan Nursel Ergin'in hayat hikayesi de dizi gibi...
Nursel Ergin
NURSEL ERGİN'İN ÇOCUĞU VAR MI?
yetiştirme yurdunda büyüdü. 18 yaşında yaptığı evliliğinden Begüm adında bir kızı var. Acun Ilıcalı'nın programına katıldıktan sonra sunuculuk yapmaya başladı.
Nursel Ergin
NURSEL ERGİN KİMLE EVLİ?
28 Temmuz'da Murat Akyer
ile nişanlandı. Nursel Ergin'in Murat Akyer ile nişanlandığı dönem ortaya bir iddia atıldı. İddiaya göre Murat Akyer'in bir önceki eşinden boşanma nedeni Nursel Ergin. Murat Akyer'in eski eşi Kamber Odabaşı tarafından atılan iddia sonrası iş adamı bir basın açıklaması yayınlanmıştı. Yaptığı açıklamada boşanmalarının nedeninin Nursel Ergin olmadığını ve eski eşinin lenfoma tedavisi görüp iyileştikten sonra ayrıldığını söylemişti.
Öte yandan Murat Akyer
evliyken Nursel Ergin
ile ilişkisi olduğu haberlerini de yalanlamıştı. Nursel Ergin kasım ayında Murat Akyer ile evlendi. Nursel Ergin
'in "Her şeye rağmen evlendik" sözleri ise etrafındakilerden ve sosyal medyadan tepki görmesine neden oldu.
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Elif Bayram