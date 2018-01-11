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Nursel Ergin'in programı final yapıyor (Nursel Ergin kimdir kaç yaşında, nereli?)

Acun Ilıcalı'nın 'Var Mısın Yok Musun?' yarışmasıyla kısa bir zamanda üne kavuşan Nursel Ergin,  işadamı Murat Akyer ile evlenmiş ve uzun süre magazin gündeminde kalmıştı. Son zamanlarda Nursel Ergin Kanal D'de Nursel'le Evin Tadı programını sunuyordu. Ancak program bitti. Peki bir zamanlar hayat hikayesiyle Türkiye'yi ağlatan Nursel Ergin kimdir? İşte detaylar...

11 Ocak 2018, Perşembe 11:10
Nursel Ergin'in programı final yapıyor (Nursel Ergin kimdir kaç yaşında, nereli?)
Nursel Ergin'i 'Var Mısın Yok Musun?' programıyla tanıdık. Var Mısın Yok Musun? programından kısa süre sonra üne kavuşan Nursel Ergin yemek programlarıyla karşımıza çıktı. 


NURSEL ERGİN CAM KIRIKLARI DİZİSİNDE ROL ALDI


Nursel Ergin bir dönem de TRT 1 ekranlarında yayınlanan Cam Kırıkları adlı dizide Suna karakterine hayat verdi. İstanbul'da 30 Temmuz 1980'de doğan Nursel Ergin'in hayat hikayesi de dizi gibi... 

Nursel Ergin bir dönem de&nbsp;TRT 1 ekranlarında yayınlanan <strong>Cam Kırıkları </strong>adlı dizide Suna karakterine hayat verdi.


NURSEL ERGİN'İN ÇOCUĞU VAR MI?


Nursel Ergin yetiştirme yurdunda büyüdü. 18 yaşında yaptığı evliliğinden Begüm adında bir kızı var. Acun Ilıcalı'nın programına katıldıktan sonra sunuculuk yapmaya başladı.


NURSEL ERGİN KİMLE EVLİ?


 Nursel Ergin 28 Temmuz'da Murat Akyer ile nişanlandı. Nursel Ergin'in Murat Akyer ile nişanlandığı dönem ortaya bir iddia atıldı. İddiaya göre Murat Akyer'in bir önceki eşinden boşanma nedeni Nursel Ergin. Murat Akyer'in eski eşi Kamber Odabaşı tarafından atılan iddia sonrası iş adamı bir basın açıklaması yayınlanmıştı. Yaptığı açıklamada boşanmalarının nedeninin Nursel Ergin olmadığını ve eski eşinin lenfoma tedavisi görüp iyileştikten sonra ayrıldığını söylemişti.

Öte yandan Murat Akyer evliyken Nursel Ergin ile ilişkisi olduğu haberlerini de yalanlamıştı. Nursel Ergin kasım ayında Murat Akyer ile evlendi. Nursel Ergin'in "Her şeye rağmen evlendik" sözleri ise etrafındakilerden ve sosyal medyadan tepki görmesine neden oldu.





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