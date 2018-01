Nursel Ergin'in programı yayından kalktı mı?

NURSEL ERGİN KİMDİR?



'in hazırlayıp sunduğu'nin sevilen programının yayından kaldırılacağı öne sürülmüştü. Medyatava'nın edindiği bilgiye göre, yayın saatinde değişiklik yapılan program izleyiciyle buluşmaya devam edecek."Nursel'le Evin Tadı", pazartesi gününden itibaren haftaiçi her gün saat'da Kanal D'de ekranlarında olacak...Nursel Ergin'i 'programıyla tanıdık.programından kısa süre sonra üne kavuşan Nursel Ergin yemek programlarıyla karşımıza çıktı. Nursel Ergin bir dönem de TRT 1 ekranlarında yayınlananadlı dizide Suna karakterine hayat verdi. İstanbul'da 30 Temmuz 1980'de doğan Nursel Ergin'in hayat hikayesi de dizi gibi...yetiştirme yurdunda büyüdü. 18 yaşında yaptığı evliliğinden Begüm adında bir kızı var. Acun Ilıcalı'nın programına katıldıktan sonra sunuculuk yapmaya başladı.28 Temmuz'daile nişanlandı. Nursel Ergin'in Murat Akyer ile nişanlandığı dönem ortaya bir iddia atıldı. İddiaya göre Murat Akyer'in bir önceki eşinden boşanma nedeni Nursel Ergin. Murat Akyer'in eski eşi Kamber Odabaşı tarafından atılan iddia sonrası iş adamı bir basın açıklaması yayınlanmıştı. Yaptığı açıklamada boşanmalarının nedeninin Nursel Ergin olmadığını ve eski eşinin lenfoma tedavisi görüp iyileştikten sonra ayrıldığını söylemişti.Öte yandanevliykenile ilişkisi olduğu haberlerini de yalanlamıştı. Nursel Ergin kasım ayında Murat Akyer ile evlendi.'in "Her şeye rağmen evlendik" sözleri ise etrafındakilerden ve sosyal medyadan tepki görmesine neden oldu.