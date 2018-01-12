"Nursel'le Evin Tadı" programının yayından kaldırıldığı iddia edilenler arasındaydı. Peki Nursel Ergin'İn programı gerçekten yayından kaldırıldı mı? İşte cevabı..." />

Cumartesi Postası Dünyadan Magazin Pazar Postası Televizyon

SON DAKİKA

Nursel Ergin'in programı yayından kalktı mı?

Kanal D'de yayınlanan "Nursel'le Evin Tadı" programının yayından kaldırıldığı iddia edilenler arasındaydı. Peki Nursel Ergin'İn programı gerçekten yayından kaldırıldı mı? İşte cevabı...

12 Ocak 2018, Cuma 14:50
Nursel Ergin'in programı yayından kalktı mı?
Nursel Ergin'in hazırlayıp sunduğu Kanal D'nin sevilen programı Nursel'le Evin Tadı'nın yayından kaldırılacağı öne sürülmüştü. Medyatava'nın edindiği bilgiye göre, yayın saatinde değişiklik yapılan program izleyiciyle buluşmaya devam edecek.

"Nursel'le Evin Tadı", pazartesi gününden itibaren haftaiçi her gün saat 10:00'da Kanal D'de ekranlarında olacak...


NURSEL ERGİN KİMDİR?


Nursel Ergin'i 'Var Mısın Yok Musun?' programıyla tanıdık. Var Mısın Yok Musun? programından kısa süre sonra üne kavuşan Nursel Ergin yemek programlarıyla karşımıza çıktı. 


NURSEL ERGİN CAM KIRIKLARI DİZİSİNDE ROL ALDI


Nursel Ergin bir dönem de TRT 1 ekranlarında yayınlanan Cam Kırıkları adlı dizide Suna karakterine hayat verdi. İstanbul'da 30 Temmuz 1980'de doğan Nursel Ergin'in hayat hikayesi de dizi gibi... 

Nursel Ergin bir dönem de&nbsp;TRT 1 ekranlarında yayınlanan <strong>Cam Kırıkları </strong>adlı dizide Suna karakterine hayat verdi.
 

NURSEL ERGİN'İN ÇOCUĞU VAR MI?


Nursel Ergin yetiştirme yurdunda büyüdü. 18 yaşında yaptığı evliliğinden Begüm adında bir kızı var. Acun Ilıcalı'nın programına katıldıktan sonra sunuculuk yapmaya başladı.


NURSEL ERGİN KİMLE EVLİ?


 Nursel Ergin 28 Temmuz'da Murat Akyer ile nişanlandı. Nursel Ergin'in Murat Akyer ile nişanlandığı dönem ortaya bir iddia atıldı. İddiaya göre Murat Akyer'in bir önceki eşinden boşanma nedeni Nursel Ergin. Murat Akyer'in eski eşi Kamber Odabaşı tarafından atılan iddia sonrası iş adamı bir basın açıklaması yayınlanmıştı. Yaptığı açıklamada boşanmalarının nedeninin Nursel Ergin olmadığını ve eski eşinin lenfoma tedavisi görüp iyileştikten sonra ayrıldığını söylemişti.

Öte yandan Murat Akyer evliyken Nursel Ergin ile ilişkisi olduğu haberlerini de yalanlamıştı. Nursel Ergin kasım ayında Murat Akyer ile evlendi. Nursel Ergin'in "Her şeye rağmen evlendik" sözleri ise etrafındakilerden ve sosyal medyadan tepki görmesine neden oldu.





Nursel Ergin kimdir? Hikayesi Türkiye'yi ağlatmıştı, şimdi herkes onu konuşuyor! Nursel Ergin kimdir? Hikayesi Türkiye'yi ağlatmıştı, şimdi herkes onu konuşuyor!
Acun Ilıcalı'nın ihya ettiği isim Nursel Ergin, Murat Akyer ile evlendiAcun Ilıcalı'nın ihya ettiği isim Nursel Ergin, Murat Akyer ile evlendi
Demet Akalın'dan Nursel Ergin'e çok sert sözler: Yazıklar olsun sana! (Nursel Ergin kimdir?)Demet Akalın'dan Nursel Ergin'e çok sert sözler: Yazıklar olsun sana! (Nursel Ergin kimdir?)
Deliha canlı yayın bastı! (Gupse Özay canlı yayın bastı)

Deliha canlı yayın bastı! (Gupse Özay canlı yayın bastı)
İftiraya uğrayan Yeşim Salkım ateş püskürdü

İftiraya uğrayan Yeşim Salkım ateş püskürdü
Elçin Sangu'ya 27 bin 500 TL’lik özel oda

Elçin Sangu'ya 27 bin 500 TL’lik özel oda
Serenay Sarıkaya, Bergen'i canlandıracak mı?

Serenay Sarıkaya, Bergen'i canlandıracak mı?
Deniz Akkaya, Cem Yılmaz'la verdiği olay poz hakkında konuştu

Deniz Akkaya, Cem Yılmaz'la verdiği olay poz hakkında konuştu
Ünlülerin foyasını ortaya çıkartan Instagram fotoğrafları

Ünlülerin foyasını ortaya çıkartan Instagram fotoğrafları
Yonca Evcimik, yıllarca aynı dizide oynadığı Abdülhamit Danışır'ı tanımamazlıktan geldi

Yonca Evcimik, yıllarca aynı dizide oynadığı Abdülhamit Danışır'ı tanımamazlıktan geldi
Selin Ciğerci'den bekarlara öğüt: Sakın evlenmeyin

Selin Ciğerci'den bekarlara öğüt: Sakın evlenmeyin
Asena Atalay, Hayko Cepkin ile dalga geçti! (Asena, Hayko Cepkin'le ilgili ne paylaştı?)

Asena Atalay, Hayko Cepkin ile dalga geçti! (Asena, Hayko Cepkin'le ilgili ne paylaştı?)
Şarkıcı Nez'e tepki yağıyor

Şarkıcı Nez'e tepki yağıyor

Ünlülerin çocukları

Ünlülerin çocukları