Nursel Ergin'in programı yayından kalktı mı? Nursel Ergin'den açıklama var

İŞTE NURSEL ERGİN'İN AÇIKLAMASI:





NURSEL ERGİN KİMDİR?

Nursel Ergin'i 'Var Mısın Yok Musun?' programıyla tanıdık. Var Mısın Yok Musun? programından kısa süre sonra üne kavuşan Nursel Ergin yemek programlarıyla karşımıza çıktı.



NURSEL ERGİN CAM KIRIKLARI DİZİSİNDE ROL ALDI

Nursel Ergin bir dönem de TRT 1 ekranlarında yayınlanan Cam Kırıkları adlı dizide Suna karakterine hayat verdi. İstanbul'da 30 Temmuz 1980'de doğan Nursel Ergin'in hayat hikayesi de dizi gibi...







NURSEL ERGİN'İN ÇOCUĞU VAR MI?

Nursel Ergin yetiştirme yurdunda büyüdü. 18 yaşında yaptığı evliliğinden Begüm adında bir kızı var. Acun Ilıcalı'nın programına katıldıktan sonra sunuculuk yapmaya başladı.



NURSEL ERGİN KİMLE EVLİ?

Nursel Ergin 28 Temmuz'da Murat Akyer ile nişanlandı. Nursel Ergin'in Murat Akyer ile nişanlandığı dönem ortaya bir iddia atıldı. İddiaya göre Murat Akyer'in bir önceki eşinden boşanma nedeni Nursel Ergin. Murat Akyer'in eski eşi Kamber Odabaşı tarafından atılan iddia sonrası iş adamı bir basın açıklaması yayınlanmıştı. Yaptığı açıklamada boşanmalarının nedeninin Nursel Ergin olmadığını ve eski eşinin lenfoma tedavisi görüp iyileştikten sonra ayrıldığını söylemişti.



Öte yandan Murat Akyer evliyken Nursel Ergin ile ilişkisi olduğu haberlerini de yalanlamıştı. Nursel Ergin kasım ayında Murat Akyer ile evlendi. Nursel Ergin'in "Her şeye rağmen evlendik" sözleri ise etrafındakilerden ve sosyal medyadan tepki görmesine neden oldu.







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Çiğdem Saltık

'in hazırlayıp sunduğu'nin sevilen programının yayından kaldırılacağı öne sürülmüştü.hesabından yaptığı açıklama ile bu iddiaları doğruladı.''Sevgili izleyicilerim ve basın kuruluşlarına duyrulur..7 sezondur aldığım reytinglerde görüldüğü üzere hakkıyla başarıyla yaptığım yemek programıma Kanal D'nin izniyle bu cuma son veriyorum. Bu tamamen benim kararımdır! Kanal D bu kararımın arkasında bir aile gibi durmaktadır. Hayatımda çok güzel bir dönem yaşıyorum 7 sezondur yaz tatili dahil hiç tatil yapmadan çalışıyorum, şu anda yaptığım programa, çok değer verdiğim uğrunda çok kişinin karşısında savaştığım aileme zaman ayırmak isteğim için kendi kararımla son veriyorum. İzleyicilerimden ve basından ricam Kanal D'nin de arkasında durduğu bu açıklamamın dışında yansıtılan hiçbir habere inanmamanız. Ben çok mutluyum, her şey yolunda. Biraz nefes almak, dünyayı gezmek, aşkıma-kızıma daha çok vakit ayırmak dinlenmek istiyorum. Sevgiyle kalın''