Nursel Ergin ve Murat Akyer'in trendeki ateşli öpücüğü



'NURSEL ÇOCUKLARIMA İYİ BAKMIYOR'

Nursel Ergin'in kızını gördünüz mü?

Nursel Ergin, çocuklarıma şeker yediriyor!

Nursel Ergin'in programı yayından kalktı mı? Nursel Ergin'den açıklama var

Elif Bayram

Çift balayı için Sri Lanka’ya gitti.tren yolculukları sırasında eşini ateşli bir şekilde öptü. Bu anları Instagram’da paylaştı. Eleştiri alınca da hemen kaldırdı.2 çocuğunun annesi Kamer Akyer’den, Eylül 2016’da boşanmıştı. Öte yandan geçen günlerde Murat Akyer’in eski eşiaçtığı davada ilginç iddialarda bulundu. Kamer Odabaşıo,ikiz çocuklarına iyi bakmadığını, onlara şekerleme yedirdiğini ve sürekli televizyon izlettiğini öne sürdü.