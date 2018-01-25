Nursel Ergin ve Murat Akyer'in trendeki ateşli öpücüğü

Çift balayı için Sri Lanka’ya gitti. Nursel Ergin
tren yolculukları sırasında eşini ateşli bir şekilde öptü. Bu anları Instagram’da paylaştı. Eleştiri alınca da hemen kaldırdı.
Murat Akyer
'NURSEL ÇOCUKLARIMA İYİ BAKMIYOR'
2 çocuğunun annesi Kamer Akyer’den, Eylül 2016’da boşanmıştı. Öte yandan geçen günlerde Murat Akyer’in eski eşi Kamer Odabaşıo,
açtığı davada ilginç iddialarda bulundu. Kamer Odabaşıo, Nursel Ergin’in
ikiz çocuklarına iyi bakmadığını, onlara şekerleme yedirdiğini ve sürekli televizyon izlettiğini öne sürdü.
Nursel Ergin'in kızını gördünüz mü?
Nursel Ergin, çocuklarıma şeker yediriyor!
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Elif Bayram