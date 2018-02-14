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Nurten öğretmen 'Eğitim Nobeli'nde ilk 10’a kaldı

İngiliz Varkey Vakfı tarafından verilen ve ‘Eğitim Nobel’i’ olarak bilinen ‘Küresel Öğretmen Ödülü’nde bu yıl ilk 10 finalist arasına Samsun’dan anaokulu öğretmeni Nurten Akkuş da kaldı. Finale kalan eğitimcilerin adını ise Bill Gates duyurdu

14 Şubat 2018, Çarşamba 11:49
Nurten öğretmen 'Eğitim Nobeli'nde ilk 10’a kaldı
Küresel Öğretmen Ödülü’nde 2018’in ilk 10’u belli oldu. İlk 50 finalistin arasına girmeyi başaran Samsun Ayvacık’tan anaokulu öğretmeni Nurten Akkuş, bu sefer ilk 10’a da adını yazdırdı.

18 Mart’ta Birleşik Arap Emirlikleri Dubai’de düzenlenecek ‘Küresel Eğitim ve Beceriler Forumu’nda ödülün sahibi olan öğretmen açıklanacak. Kazanan eğitimci 1 milyon dolarlık para ödülünün de sahibi olacak.

PROJELERİYLE TÜM DÜNYANIN DİKKATİNİ ÇEKİYOR

‘Baba Bana Masal Anlat’ projesiyle, babaları yöneticiliğini yaptığı anaokuluna davet edere  çocuklara masal anlatmalarını sağlayan Nurten öğretmen, ayrıca ‘Oyuncak Kumbarası’ girişimiyle de toplanan oyuncakların köylerde bulunan 40 anaokuluna ulaşmasını sağladı.



Nurten Akkuş hazırladığı proje ile Sabancı Vakfı'nın toplumsal gelişmeye katkıda bulunan 'Sıra dışı kişilerin olağanüstü öykülerini' anlattığı 'Fark Yaratanlar' programının yedinci sezonunda fark yaratanlar arasında gösterildi.


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