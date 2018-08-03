Yarışmaya mecburen veda eden Cansu ve Sevgül Hanım'ın yerine, Reyhan Hanım ile gelini Ezgi girdi. Reyhan Hanım'ı karşısında gören Nurten Hanım büyük bir şok yaşadı. Reyhan Hanım ise, programa bir "Assolist" edasıyla giriş yaptı. Reyhan Hanım'ın havalı girişi Nurten Hanım hariç diğer gelin ve kaynanaların alkışlarını topladı. Reyhan Hanım ve Nurten Hanım arasında yaşanan tatlı atışmalar eğlenceli anlara sahne oldu.







