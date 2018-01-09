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Nusaybin'de 'çöp taksi' uygulaması

Mardin'de İçişleri Bakanlığı'nca görevlendirme yapılan Nusaybin Belediyesince çöp taksi uygulaması başlatıldı

Nusaybin'de 'çöp taksi' uygulaması
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Nusaybin Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, daha temiz Nusaybin için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
Bu kapsamda temizlik çalışmalarının daha hızlı ve pratik yürütülmesi için çöp taksi hizmet vermeye başladı.

Nusaybin Belediye Başkan Vekili ve Kaymakam Ergün Baysal'ın girişimiyle başlatılan uygulama çerçevesinde ilçe merkezinde gün boyu dolaşan çöp taksiyle cadde, sokak ve kaldırımlarda biriken çöpler toplanıyor.

DAHA GÜZEL BİR NUSAYBİN İÇİN


Belediye Başkan Vekili Baysal, belediye tarafından Nusaybin halkına yakışır, sağlıklı ve yaşanabilir çevre koşullarının sağlanması amacıyla halkın memnuniyeti ve istekleri göz önünde bulundurularak çöp taksi uygulamasını başlattıklarını belirtti.

Baysal, vatandaşlara daha güzel bir Nusaybin sunmak için özverili bir şekilde çalıştıklarını kaydetti.
Çöp taksi gün içerisinde ilçe merkezi ile cenaze ve düğünlerde biriken çöplerin dışında "415 12 95" numaralı çağrı merkezine gelen talep doğrultusunda da biriken çöpleri topluyor.

AA


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