Nusret bir kez daha ABD basınında!

ABD BASININDA ELEŞTİRİLER DE YER ALDI

Nusret’e Amerikan medyasından ağır eleştiri: Enayiler Sultanı

Nusret gençlik fotoğrafını paylaştı

Nusret’in el hareketi tuzluk oldu

Elif Bayram

Amerikan televizyon kanalıTürk şefhikayesini bir kez daha ekrana taşıdı. Nusret Gökçe, New York'ta yeni açtığı şubesine konuk olan gazeteci Lauren Scala'ya özel olarak hazırladığı eti servis etti. Programdahayat hikayesi anlatılırken etlerin yapılışı da ekrana yansıdı.Renkli anların yaşandığı programdakendi elleriyle et yedirdi.New York'ta açtığı restoranı sonrasında olumlu yorumların yanı sıra çok sert eleştiriler de aldı.dergisi restorandaki fiyatları eleştirdi, Nusret Gökçe için "Enayiler sultanı" ifadesini kullandı.Nusret'in New York restoran dünyasını hak etmediğini belirten Clayton Guse, "Bu canavarı hep beraber yarattık" ifadelerini kullandı.gurmesieleştirerek “Bazı yemeklerin fiyatı şişirilmiş. Lezzetli ama 70 dolar bir kahve bardağını bile doldurmayacak büyüklükte” dedi.Yazıda patates kızartması ve ekmek için alınan ücretler de eleştirildi.