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Nusret’e ABD’den ağır eleştiri: Enayiler Sultanı

New York’ta açtığı şubeyle gündemden düşmeyen Nusr-et’e ABD medyasından bir ağır eleştiri daha geldi. Time-Out New York dergisi restorandaki fiyatları eleştirdi, Nusret Gökçe için “Enayiler sultanı” ifadesini kullandı

10 Şubat 2018, Cumartesi 13:30
Nusret’e ABD’den ağır eleştiri: Enayiler Sultanı
Time-Out New York dergisinde Clayton Guse imzasıyla yayınlanan yazıda, Nusret Gökçe’nin sosyal medyada fenomen olan “Salt Bae” lakabı hatırlatıldı.

Yazıda şu ifadeler kullanıldı:

“Nusr-et’in New York restoranı, 19. yüzyılda New York'ta tam bir siyasi tezgah kuran Boss Tweed’den beri kentte yapılan en büyük sahtekarlık olabilir. Nusr-et’te servis edilen et hem fazla tuzlu hem de fazla pahalı. Menüyü internete koymamışlar. Müşteriler masaya oturana kadar ne kadar para harcayacaklarını bilmiyor. Nusret Instagram’da herkese bedava yaptığı şovu, burada şahsa özel bir sirke dönüştürüyor. Yemek kötü… Belki bazı New Yorklular bir Instagram paylaşımı için bu kadar para harcamaya değdiğini düşünebilir. Ama çoğu New Yorklu kendisini, o ay kiralarını ödeyecek parayı pencereden dışarı fırlatmış gibi hissedecektir… Nusr-et New York restoran dünyasını hak etmiyor, ama biz onu hak ediyoruz. Bu canavarı hep beraber yarattık.”

Time-Out New York'un ağır eleştirilerle dolu bu yazısı, derginin sosyal medya hesapları üzerinden 2000'i aşkın kez paylaşıldı ve 1.9 milyon kişiye erişti.

Daha önce de New York Post gazetesi “Bu kadarcık ete bu kadar para fazla” diye yazmıştı.

Newsweek dergisi ise eldiven kullanmadan et servis ettiği için Nusr-et’in New York şubesine soruşturma açıldığını duyurmuştu.


ELEŞTİRİLERE RAĞMEN NUSRET ABD'DE BÜYÜMEYE DEVAM EDİYOR


Soruşturmanın ardından servis sırasında eldiven takmaya başlayan Nusret Gökçe, eleştirilere rağmen ABD'deki büyümesini sürdürüyor.

Nusret Gökçe, Miami ve New York'taki lüks restoranların ardından bu kez daha uygun fiyatla hizmet veren bir burger zinciri kurmaya hazırlanıyor. İlk restoranın Los Angeles'ta açılacağı duyurulmuştu.

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