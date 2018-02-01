Nusret'e Amerika'da soruşturma açıldı

Sosyal medyada restoranlarının mutfağında yemek hazırlama görüntüleriyle ünlenen Nusret Gökçe'nin başı Amerika'daki sağlık otoriteleriyle derde girdi.
New York Belediyesi Sağlık Departmanı
'ndan bir yetkili, Nusret'in videolarının ardından kendilerine gelen şikâyetleri değerlendirerek bir soruşturma yürüttüklerini aktardı.
Nusret'i tuz buz ettiler
ETE ÇIPLAK ELLE DOKUNUYOR
Sağlık Bakanlığı'nda bir yetkili, ABD'deki
sağlık kurallarının hazırlanan bir yemeğe çıplak elle dokunmayı yasakladığını söyledi. Yetkili, bir başka sağlık kuralının ise yemek hazırlarken el ve kollarında mücevher giyilmemesi olduğunu, Nusret'in ise bu kuralı da ihlal ettiğini söyledi.
Nusret Gökçe Burak Özçivit'i zirveden indirdi
Newsweek, Nusr-Et restoranındaki yetkililerin soruşturmaya ilişkin yanıt vermekten kaçındığını söyledi. Newsweek haber sitesi, Nusret Gökçe'nin sahibi olduğu Miami'deki diğer restoranda da çekilen bir videoda Gökçe'nin çıplak elle etlere dokunduğunun görüldüğünü yazdı.
Nusret'in sosyal medyayı sallayan paylaşımları ve yorumları
Erdinç Şahin